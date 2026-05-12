 Collettore fognario "Cassina", lavori finiti in via Garibaldi. Ma ce ne saranno altri

Collettore fognario “Cassina”, lavori finiti in via Garibaldi. Ma ce ne saranno altri

Redazione

Collettore fognario “Cassina”, lavori finiti in via Garibaldi. Ma ce ne saranno altri

martedì 12 Maggio 2026 - 13:00

Nuova fase per efficientare l'intero tratto nord di via Garibaldi, da viale Giostra a piazza Unità d'Italia

Si sono conclusi, secondo programma, i lavori di verifica della funzionalità del collettore fognario “Cassina”, condotti nel tratto della via Garibaldi in corrispondenza dell’intersezione con via Fossata, compreso tra via S. Maria dell’Arco 30 metri a sud dell’intersezione con via Fossata.

Dall’intervento complesso di scavo e di perlustrazione del collettore nel punto oggetto dei lavori sono emersi lo stato dei luoghi e le criticità che presenta, tra le quali anche la copiosa presenza di sabbia che si accumula proprio nel tratto ispezionato, sono state ipotizzate le possibili cause del malfunzionamento dell’invaso e dunque si è profilata l’esigenza di operare un nuovo intervento, approfondito e puntuale, di manutenzione straordinaria lungo l’intera porzione del canale di scarico principale situato sotto la via Garibaldi che va dall’incrocio con il Viale Giostra a quello con piazza Unità d’Italia.

Si è proceduto intanto al ripristino del manto stradale, al fine di garantire la normale viabilità sull’importante arteria e, al contempo, si sta avviando la progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria che tenderanno a liberare il canale di scarico “Cassina” e a ripristinarne la funzionalità tecnica, per evitare che possano verificarsi esondazioni di reflui fognari nelle zone limitrofe al passaggio sotto carreggiata, provocate anche dalla commistione con il flusso delle acque bianche e piovane provenienti dalle reti di raccolta situate nelle vie circostanti.

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