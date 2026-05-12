Scurria lancia 5 consulenti strategici “a costo zero”: chi sono i professionisti al suo fianco

Il candidato sindaco del centrodestra: "Cosa cambia tra consulenti ed esperto? Ve lo dico io e non è un caso"

MESSINA – Franco Tiano, Valeria Naciti, Francesca Moraci, Grazia Marullo e Carlo Callegari. Sono loro i primi cinque “consulenti strategici a costo zero” presentati da Marcello Scurria nella mattinata di oggi. Il candidato sindaco del centrodestra ha voluto presentare il gruppo di lavoro, spiegando che ci saranno anche altri professionisti al suo fianco, a dimostrazione dell’apertura all’ascolto verso la città e i suoi cittadini.

Scurria sui 5 professionisti: “Contributo serio per Messina”

Scurria ha spiegato: “Questo è un gruppo di professionisti e professionalità esterne faranno parte di un gruppo strategico a costo zero per dare un contributo serio per Messina. Questo è un primo gruppo di lavoro ma ci saranno anche altre professionalità con noi. La distinzione tra esperti e consulenti strategici non è un caso. Ciascuno di loro, nell’ambito della loro attività, può garantire un valore aggiunto a un’amministrazione, la nostra, aperta a tutti. Franco Tiano ha grandi qualità e il pallino del turismo. Valeria Naciti è un’associata alla facoltà di Economia dell’Unime. Francesca Moraci la conoscono tutti in città. Poi c’è Grazia Marullo che con me si è occupata di Risanamento. E infine Carlo Callegari che rappresenta il partito degli animalisti”. Tutti loro hanno spiegato in breve i loro ambiti di intervento, che vanno dal turismo alla rendicontazione e ai bilanci di genere, oltre che all’emergenza abitativa, al benessere degli animali e all’ampio lavoro da fare sull’area metropolitana dello Stretto.

L’iniziativa: “Tariffe di attraversamento al 50% per i residenti”

A margine della conferenza e proprio legato a quest’ultimo tema, esposto da Francesca Moraci, Scurria ha anche “spoilerato” l’iniziativa “che partirà domani” riguardante le tariffe relative all’attraversamento al 50% per i residenti. E ha spiegato: “Partirà il volantinaggio su due nostre proposte. Il dimezzamento delle tariffe di attraversamento per i residenti e un aiuto ai dipendenti delle attività commerciali”. In particolare, nel volantino riguardante le tariffe dimezzate viene sottolineato che l’iniziativa riguarda tutti i residenti di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni. È l’obiettivo della “metropolitana del mare”, che passa da questi costi dimezzati ma anche dall’attraversamento garantito da Ferrovie dello Stato anche in caso di condizioni avverse e con le navi traghetto, quando invece si fermano i mezzi veloci.

I profili dei 5 consulenti scelti

Franco Tiano

Industria del Turismo: Professionista con una lunga esperienza nel settore turistico, maturata attraverso ruoli e attività diversificate. Già Direttore e titolare di Agenzia di Viaggi a Messina, ha operato anche nel comparto alberghiero, occupandosi di ristorazione, servizi e operazioni aziendali legate all’outsourcing alberghiero. Ha acquisito competenze nei settori della logistica, dei trasporti e della politica aziendale turistica. Esperto in pratiche, tecniche e legislazione del turismo, grazie all’esperienza professionale e a un percorso di alta formazione. Laureato in Economia e Commercio (vecchio ordinamento) con tesi in turismo.

Grazia Maria Marullo

Politiche dell’ambiente e Risanamento: architetto, già coordinatrice della struttura tecnica del commissario straordinario per il risanamento, già direttrice generale di Arismè. Dal 2000 responsabile della sezione di edilizia residenziale pubblica per piano di edilizia economia popolare e risanamento; progettista di alloggi popolari, impianti sportivi, arredo urbano rigenerazione urbana. Esperta di politiche della casa. Coprogettista del Palarescifina di Messina con incarico speciale universiadi. Capogruppo e redattore di varianti di strumenti urbanistici. Consulente di fiducia dell’amministrazione in giudizi arbitrali del Comune di Messina. Componente commissione per selezioni progettuali in programmi di riqualificazione urbana. Esperta in Europrogettazione.

Valeria Naciti

Strumenti di rendicontazione finanziaria e non finanziaria: è ricercatrice e docente di Economia Aziendale e Contabilità presso il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi di Messina. PhD in Economics, Management and Statistics. Si è distinta a livello internazionale per le sue ricerche scientifiche sui temi della responsabilità sociale d’impresa, della parità di genere e della corporate governance, con particolare attenzione sia al settore pubblico che a quello privato. Le sue attività di ricerca approfondiscono in modo specifico la pubblica amministrazione e gli strumenti di rendicontazione finanziaria e non finanziaria, tra cui bilancio di sostenibilità e il bilancio di genere. Inserita nella Top 2% dei ricercatori più influenti al mondo secondo la classifica della Stanford University, è considerata una delle studiose più autorevoli nel suo settore grazie all’impatto delle sue ricerche e al ruolo editoriale ricoperto in importanti riviste accademiche internazionali.

Carlo Callegari

Benessere e tutela degli animali: è un dirigente nazionale del Partito Animalista, da sempre impegnato nella tutela dei diritti degli animali e nel sociale. Ricopre inoltre il ruolo di vicepresidente dell’associazione Animals Lovers, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e volontariato sul territorio. La sua attività è caratterizzata da un forte impegno civile e umano, rivolto soprattutto alla protezione degli animali e al sostegno delle persone più fragili. Nel corso degli anni ha partecipato a numerose campagne solidali e progetti dedicati al benessere animale e alla difesa dell’ambiente. Figura attiva nel volontariato, Carlo Callegari rappresenta un punto di riferimento per chi crede nei valori della solidarietà, del rispetto e dell’amore per gli animali.

Francesca Moraci

Area Metropolitana dello Stretto: di Messina, architetta, PhD in pianificazione territoriale, MS in Econocomic Policy and Planning, borsa Fulbright per l’Economia e le Politiche Pubbliche (NU), professoressa ordinaria di urbanistica , ha svolto l’intera carriera scientifica presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria, ricoprendo incarichi istituzionali di rilievo (Direttore di Dipartimento, Senato Accademico, CdA, Presidenze e Commissioni). Fondatrice e responsabile del Laboratorio Strategie Urbane e Territoriali per la Pianificazione, che fonda nel 1999, e del Transition Hub (a valere su fondi PNRR). Ha coordinato numerose ricerche di interesse nazionale, programmi Europei e PNRR (Life, FPQ, Interreg IVC, Urban, Urbact II, PON, POAT, POR, MIUR/PRIN, PNRR-Tech4You,ecosistema dell’innovazione , Patti Territoriali per le imprese ) oltre a ricerche nazionali anche su Bando competitivo PRIN, PRIN/PNRR, convenzioni conto terzi e Terza Missione. Visiting Professor in Cina e docente invitata alla UPC di Barcellona, ha ricoperto ruoli in società di stato, è stata componente del Consiglio di amministrazione di Ferrovie dello Stato Italiane e di ANAS spa (2015/21).