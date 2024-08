Nebrodi, fango e allagamenti: Brolo la più colpita, a Naso una frana “importante”

Tra i comuni coinvolti anche Piraino, Naso e Gioiosa Marea. Interventi in ogni parte della provincia di Messina

Notte di paura sui Nebrodi, dove numerose zone sono state colpite dal maltempo e dai danni generati dalle colate di fango e dagli allagamenti. I vigili del fuoco, con diverse squadre, sono stati duramente impegnati già dalle 21 di ieri sera, 18 agosto, nei Comuni di Piraino, Sinagra, Naso, Gioiosa Marea, Montagnareale, Torrenova e Brolo. Quest’ultimo è stato quello con il maggior numero di interventi.

Si sono registrate numerose case bloccate dal fango, auto sommerse e una frana importante a Naso, oltre ad allagamenti e alberi caduti sulla strada. I vigili del fuoco hanno comunque comunicato che non ci sono stati problemi fisici per i cittadini ma solo “danni alle cose”. Evacuati alcuni turisti, spostati in strutture alberghiere in altre parti della provincia. 18 gli interventi in totale completati dalle squadre provenienti da Sant’Agata Militello, Patti, Antillo, Milazzo e Distaccamento Nord di Messina. È stata fatta richiesta per ulteriori aiuti da altre tre squadre provenienti da Cefalù, Catania e Siracusa.