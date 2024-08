Case allagate, strade interrotte e colate di fango sui Nebrodi

4 i Comuni coinvolti e Stromboli. Attivate le associazioni di volontariato

Forti temporali e danni a tre Comuni della costa messinese e a Stromboli costa nord. Una notte nella tempesta in particolare per i Nebrodi. Così Salvo Cocina, dirigente generale della Protezione civile: “A Naso, Gliaca di Piraino, Brolo e Gioiosa alcune ore di pioggia, di cui una molto intensa, hanno provocato allagamenti e colate di fango nella fascia costiera. Case allagate e strade interrotte per il fango. Sta ancora piovendo a tratti. Sono state attivate le associazioni di volontariato, con idrovore (un tipo di pompa, n.de.r.), dal Messinese e dal Palermitano”.

Continua il dirigente regionale: “Ho sentito i tre sindaci e ho raccomandato, per ora, mentre piove ancora, di curare l’incolumità delle persone nei piani bassi e degli automobilisti nei sottopassi. E di attivare i mezzi di movimento terra per spostare il fango e per dare sfogo a mare all’acqua. Conoscendo le morfologie di queste aree, probabilmente sono state occluse alcune ‘saie’ (corsi d’acqua). Ma questo si vedrà dopo, a emergenza cessata. Sono in contatto con il presidente della Regione”.

Lo stesso Cocina parla di “grave siccità in gran parte della Sicilia e piogge torrenziali in altre parti”, come possibili cause, nel quadro di un “clima impazzito”.

Foto dalla pagina Facebook di Cocina: Ponte Naso in mezzo al fango.

