NeetWork Me, giovani e storie al Muricello per chiudere un percorso lungo un anno

Il progetto è partito nel 2025 quando Messina ha vinto un bando Anci intercettando fondi per iniziative dedicate ai giovani tra 18 e 29 anni che non lavorano né studiano

MESSINA – Si è concluso ieri, con un lungo pomeriggio al Mercato coperto Muricello, il progetto NeetWork Me. Tutto è partito nel 2025, quando l’assessorato alle Politiche giovanili allora guidato da Liana Cannata ha vinto un bando dell’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani), intercettando così risorse per 150mila euro. Queste sono state spese per mettere in pratica l’idea del Comune di Messina su come affrontare il problema dei “Neet”, cioè quei giovani tra 18 e 29 anni che non studiano né lavorano.

Le “storie di successo” di NeetWork Me

L’evento di ieri pomeriggio al Mercato Muricello, dal titolo “Storie di successo”, ha portato sul palco diversi giovani, che hanno raccontato i loro percorsi e le loro idee. Ci sono stati Lorenza Arena, Giulia Bertani, Gabriele Deodato, Jacopo Doddis e Adriano Wanderlingh. Con loro anche i ragazzi dell’Associazione Crescendo, che hanno curato lo spazio “Youth Sound & Vision”. Il progetto NeetWork Me prevedeva l’accompagnamento dei giovani partecipanti nello sviluppo della loro idea imprenditoriale. Nel gennaio 2026 erano stati anche riaperti i termini per il finanziamento delle start up giovanili. I Comuni partner, inoltre, hanno messo in campo workshop, sportelli e attività per favorire l’acquisizione di informazioni e competenze.

I partner del progetto

L’attività è stata coordinata dalla Rup Simona Genitore, ma al fianco del Comune hanno operato diversi partner. Hanno partecipato l’Università di Messina e la Camera di Commercio, oltre a IRCCS “Bonino Pulejo”, l’IIS Antonello, Arcigay Messina, il Consorzio centro per lo sviluppo del turismo culturale per la Sicilia, il Messina tourism bureau, le associazioni Noema e Bios, e l’azienda agricola Villarè. Inoltre sono stati coinvolti diversi Comuni della Città metropolitana di Messina: Alì, Alì Terme, Antillo, Casalvecchio Siculo, Castel Di Lucio, Fiumedinisi, Forza D’Agrò, Furci Siculo, Itala, Limina, Mongiuffi Melia, Montagnareale, Nizza di Sicilia, Pagliara, Roccalumera, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa di Riva, Scaletta Zanclea e Taormina.