 Annunziata, ecco i lavori per mettere in sicurezza il torrente VIDEO

Annunziata, ecco i lavori per mettere in sicurezza il torrente VIDEO

Silvia De Domenico

Annunziata, ecco i lavori per mettere in sicurezza il torrente VIDEO

giovedì 16 Aprile 2026 - 13:30

Rimozione dei detriti e ricostruzione dell’alveo dissestato: ecco cosa prevede il progetto da 4 milioni a Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Un anno e mezzo di lavori per mettere in sicurezza il torrente Annunziata. Gli interventi da 4 milioni di euro sono già iniziati e dovrebbero concludersi a maggio del 2027. Principalmente verranno rimossi i detriti che si erano accumulati nel tempo e verrà ricostruito l’alveo del torrente dissestato.

lavori torrente annunziata

Ricostruzione dell’alveo dissestato

I lavori, che dureranno circa 16 mesi, si concentreranno nella parte scoperta del torrente. Verrà quindi consolidata la parte centrale dell’alveo, così come le strutture di sostegno stradale. Inoltre saranno ripristinate le briglie originali, fondamentali per il deflusso delle acque piovane. Insomma verranno eliminati tutti quei segni di dissesto che rappresentano un pericolo in una zona ad alta densità abitativa.

lavori torrente annunziata

Un investimento da 4 milioni di euro

Il progetto, che prevede un investimento complessivo di 4 milioni di euro, è sostenuto dai fondi del Pn Metro Plus 2021-2027. L’obiettivo primario dell’opera è il consolidamento dell’alveo dissestato, garantendo una migliore gestione del deflusso delle acque piovane e una drastica riduzione dei rischi per i residenti della zona.

Vedi qui la galleria fotografica

lavori torrente annunziata
lavori torrente annunziata
lavori torrente annunziata
lavori torrente annunziata
lavori torrente annunziata

Un commento

  1. Torquemada 16 Aprile 2026 14:09

    ma se si coprisse e si realizzasse una bella strada larga e comoda?..è fantascienza?

    0
    0
    Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Diagnosi e cura dei tumori del polmone: viaggio nella Chirurgia Toracica del Papardo VIDEO
Indaimo: “Un incontro per la rinascita di Paradiso” VIDEO
La Pasqua 2026 tra le guerre e il bisogno di pace, lavoro e giustizia sociale
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED