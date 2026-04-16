Serie D, pari Milazzo e vittoria Reggina nei recuperi infrasettimanali

I due recuperi non hanno interessato la classifica in zona retrocessione, ecco la nuova graduatoria nel girone I

Recuperate le due sfide non disputate della 30ª giornata di Serie D nel girone I. Il Milazzo in casa ha pareggiato 0-0 contro la Vigor Lamezia, un punto per parte ma nessun gol al Marco Salmeri. Nell’altra sfida invece la Reggina ha piegato 2-1 in casa al Granillo l’Enna, reti di Girasole nel primo tempo e Laaribi nella ripresa, in mezzo il momentaneo pari di Tchaouna su rigore. Gli amaranto continuano a inseguire il sogno promozione portandosi a tre punti dalla coppia di capoliste Nissa e Savoia, quando sono ancora a disposizione nove punti.

La classifica aggiornata vede comunque ancora due formazioni con una partita da recuperare, sono Nuova Igea Virtus e Vibonese, la sfida valida per la 31ª giornata non è stata giocata domenica per il forte vento di scirocco che ha imperversato nella città del Longano. Cambia poco in ottica salvezza, a parte che il prossimo avversario del Messina avrà nelle gambe 90 minuti in più e meno giorni di riposo, mentre si come detto in zona promozione la Reggina potrebbe ancora dire la sua.

La classifica aggiornata nel girone I

Nissa 60

Savoia 60

Reggina 57

Athletic Club Palermo 54

Gelbison 51

Nuova Igea Virtus* 49 (5 punti di penalizzazione)

Sambiase 49

Milazzo 44

Gela 42 (1 punto di penalizzazione)

Vigor Lamezia 37

Enna 35

Ragusa 32

Vibonese* 31

Acireale 31 (1 punto di penalizzazione)

Castrumfavara 31

Sancataldese 27

Acr Messina 27 (14 punti di penalizzazione)

Paternò 19

*una partita in meno

Ss Milazzo – Vigor Lamezia 0-0

Secondo pareggio consecutivo per il Milazzo, che fa un altro passo in avanti in classifica portandosi a quota 44. I mamertini questo pomeriggio hanno sfidato la Vigor Lamezia nel recupero della trentesima giornata, non andando oltre lo 0-0 al Marco Salmeri proprio come avvenuto a Paternò.

Il racconto del match

La formazione di Gaetano Catalano ha tentato fin da subito di fare la partita, avvicinandosi alla porta calabrese già al quarto minuto con Corso: il suo destro, tuttavia, non ha trovato grande fortuna. Al 12’ ottima giocata di Gabriele Greco, bravo a girarsi nello stretto e tentare la conclusione a giro, su cui Sabella è stato costretto ad allungarsi concedendo il corner.

Al quarto d’ora quindi si è vista anche la Vigor Lamezia, pericolosa con un destro al volo di Maimone. L’occasione più ghiotta tuttavia è capitata a Galesio, che al ventesimo ha sfiorato la rete dell’1-0. Grandi meriti per Giunta, bravo a farsi praticamente mezzo campo in solitaria e a portare con sé diversi avversari. Il centrocampista ha poi servito l’argentino, che da posizione defilata ha provato la conclusione trovando la pronta risposta di Sabella.

Galesio un minuto più tardi ha servito una sponda perfetta a Corso, che dal limite dell’area ha cercato la porta senza successo. Dopo una fase piuttosto spezzettata, il Milazzo si è rivisto al 37’ con Dama, autore di una gran conclusione dalla lunga distanza su cui Sabella è rimasto vigile. Tre minuti dopo ancora Corso e Galesio protagonisti: ottimo cross del centrocampista sugli sviluppi di un calcio di punizione e colpo di testa leggermente impreciso del centravanti, che è riuscito soltanto a spizzare la sfera.

La Vigor Lamezia, tuttavia, a fine primo tempo ha sfruttato due grosse occasioni per portarsi in vantaggio. Al 43’ Catalano ha lasciato partire un destro a giro dal limite, impegnando Mileto che con una gran parata ha negato la gioia del gol all’attaccante. Un minuto dopo i biancoverdi si sono resi pericolosi anche con Del Pin che, suggerito sempre da Catalano su punizione, non ha trovato la porta con un colpo di testa. Il difensore al 49’ ha sfiorato la rete sempre con un colpo di testa, stampatosi sulla traversa della porta mamertina.

Il Milazzo allora ha risposto al 58’ con Galesio, che sugli sviluppi di un piazzato ha tentato la battuta con il destro mandando però la sfera a lato. Gli ospiti poco dopo si sono mossi anche con Ordonez, fermato dalla rete esterna della porta dopo un tiro da posizione defilata. Al 76’ ancora un’opportunità per Dama, che da pochi passi ha avuto il pallone del vantaggio non riuscendo però ad insaccare con il destro.

Qualche minuto dopo, la Vigor Lamezia si è rivista con Ordonez, che non ha impegnato più di tanto Mileto con un tiro di facile lettura. In pieno recupero i calabresi hanno tentato il forcing finale, sfiorando la rete con un mancino velenoso di Pussetto, terminato di poco fuori. Al 94’ la chance è capitata anche a Maimone, che di testa tuttavia è risultato impreciso.