Nel magnifico borgo di Gerace il 172° anniversario della Polizia di Stato

Per celebrare l’evento, già nella giornata di ieri, il borgo antico di Gerace ha ospitato oltre 800 studenti della Locride

GERACE – Si sono tenute a Gerace, considerato uno dei borghi più belli d’Italia, le celebrazioni del 172°

anniversario della fondazione della Polizia di Stato. L’evento ha avuto inizio con la deposizione di una corona ai Caduti della Polizia di Stato presso il Commissariato di Siderno.

Per celebrare l’evento, già nella giornata di ieri, il borgo antico di Gerace ha ospitato oltre 800 studenti della Locride che hanno animato le vie del borgo dove, per l’occasione, sono stati allestiti degli stand, con attrezzature e mezzi di reparto delle Specialità della Polizia di Stato, fra cui la Polizia Stradale, il Reparto Volo, il Reparto Mobile, il Centro Operativo di Sicurezza Cibernetica, la Polizia Ferroviaria e la Polizia Scientifica del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica per la Calabria di Reggio Calabria, nonché Willy, il robot antiesplosivo del Nucleo Artificieri della Polizia di Stato. Nel percorso creato nell’incantevole borgo di Gerace era presente anche un’area dedicata dalla Polizia di Stato all’attività informativa, rivolta particolarmente ai soggetti vulnerabili, contro la violenza di genere e specificatamente indirizzata alla prevenzione delle truffe agli anziani.

Proprio a questo fenomeno sono state rivolte particolari attenzioni attraverso il progetto No.S.S.(acronimo di “Non Siete Soli”), messo in campo dalla Polizia di Stato, per arginare l’escalation di questo fenomeno che sempre più interessa le persone anziane nel nostro paese. Tale progetto sta a sottolineare la ferma volontà della Polizia di Stato di voler diventare un punto di riferimento ben identificabile per tutte le persone anziane che, proprio per la loro condizione di naturale vulnerabilità, sono maggiormente esposte all’azione dei truffatori. Ad oggi i risultati sono sotto gli occhi di tutti e, grazie alla distribuzione di materiale informativo realizzato dall’Ufficio di Gabinetto della Questura ed a una serie di incontri, in primis nelle parrocchie e nei maggiori centri di aggregazione degli anziani, con personale in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, si è riusciti a creare una rete di protezione attorno agli anziani ed a far conoscere i giusti comportamenti da attuare allorquando ci si trova ad affrontare le principali strategie messe in campo dai truffatori.

Nell’ottica della “Polizia di prossimità” è stata svolta anche un’attività informativa diretta alle nuove generazioni, per rispondere alle loro curiosità e per far conoscere le procedure concorsuali necessarie per l’ingresso nella famiglia della Polizia di Stato. Alla giornata ha partecipato, altresì, l’Associazione “Donatori Nati” della Polizia di Stato che ha sensibilizzato i presenti sul tema della donazione del sangue, sottolineando la necessità di donare per poter aiutare le persone che ogni giorno necessitano di plasma per i motivi più diversi. Nell’occasione, presso l’Ospedale Locri, è stata organizzata una raccolta straordinaria di sangue. Le vie del borgo di Gerace sono state impreziosite, infine, dalla presenza della Squadra a Cavallo della Questura di Palermo e della squadra cinofili della Questura di Reggio Calabria, accompagnati dalla cagnolina Lisa, da poco adottata.

La cerimonia, svoltasi nella chiesa di San Francesco di Gerace, ha avuto inizio con le note dell’Inno di Mameli, eseguito dai docenti di strumenti musicali e intonato dal coro degli studenti dell’Istituto comprensivo Cinque Martiri di Gerace. Gli stessi musicisti hanno concluso la cerimonia con l’esecuzione di alcuni famosi brani musicali. Il Questore della Provincia di Reggio Calabria, Bruno Megale, nel suo discorso ha, tra l’altro, elogiato i poliziotti per il loro lavoro quotidianamente svolto al servizio della cittadinanza ed ha ringraziato l’amministrazione comunale di Gerace, esaltando la bellezza, la cultura, l’arte e la storia del borgo, quali espressioni universali di legalità. Anche quest’anno, nel corso della manifestazione, sono stati consegnati dei riconoscimenti premiali ai poliziotti che si sono distinti in operazioni di servizio e di soccorso pubblico.

ELENCO PREMIATI

Promozione per merito straordinario concessa in favore dell’Ispettore della Polizia di Stato

Salvatore Muscolino, in servizio presso la Squadra Mobile

“Evidenziando straordinarie qualità professionali, capacità investigative ed eccezionale

determinazione, si distingueva in una complessa attività di polizia giudiziaria che si concludeva

con la cattura di Domenico Crea, al vertice dell’omonima cosca, sottrattosi all’esecuzione di

diversi provvedimenti restrittivi emessi a suo carico per i reati di associazione per delinquere di

tipo mafioso, estorsione ed altro. Nel corso delle indagini, incurante del pericolo, si esponeva in

prima persona nei servizi finalizzati alla localizzazione del latitante, in quelli di osservazione e di

installazione dei presidi tecnici, avvenuti quasi sempre in orari notturni e in zone impervie, con

grave rischio per la propria incolumità personale. Chiaro esempio di alto senso del dovere e

coraggio.”

Santa Domenica di Ricadi (VV), 2 agosto 2019

Promozione per merito straordinario concessa in favore dell’Ispettore della Polizia di Stato

Antonio Calafiore e dell’Assistente Capo della Polizia di Stato Domenico Falco, in

servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, e dell’Assistente della

Polizia di Stato Antonio Nompenso, in servizio presso il Compartimento Polizia Ferroviaria Reggio Calabria

“Evidenziando eccezionali qualità professionali ed operative, intervenivano in occasione di un

incendio divampato all’interno di un esercizio commerciale; nella circostanza, seppur coinvolti

nell’improvvisa e violenta deflagrazione di una bombola di gas collocata all’interno di uno dei

locali interessati, con determinazione e coraggio, si adoperavano nel soccorrere gli operatori della

squadra del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco rimasti feriti e privi di sensi. Chiaro esempio di

senso del dovere e spirito di sacrificio.”

Reggio Calabria, 20 novembre 2019.

Promozione per merito straordinario concessa in favore del Sovrintendente della Polizia di

Stato Pierangelo Currò, in servizio presso l’Ufficio Tecnico Logistico Provinciale

“Evidenziando eccezionali capacità professionali espletava un’attività di polizia giudiziaria che si

concludeva con l’arresto di un uomo resosi responsabile di tentato omicidio, lesioni gravi,

resistenza e violenza a pubblico ufficiale nonché interruzione di pubblico servizio all’interno di un

nosocomio; nella circostanza, incurante del pericolo, rendeva inoffensivo il soggetto che, in stato di

alterazione psicofisica, manteneva una condotta altamente lesiva nei confronti di operatori di

polizia, medici, sanitari e degenti. Chiaro esempio di alto senso del dovere e coraggio. Reggio

Calabria, 24 dicembre 2018.”

Promozione per merito straordinario concessa in favore del Vice Sovrintendente della Polizia

di Stato Luigi Caliciuri, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

“Evidenziando eccezionale determinazione operativa, straordinaria capacità professionale e

sprezzo del pericolo, si distingueva in un’attività di soccorso pubblico, in occasione di un incendio

di vaste proporzioni che aveva interessato diverse abitazioni, traendo in salvo alcune persone e

venticinque cani. Nella circostanza dimostrava elevata conoscenza dell’uso delle più adatte

metodologie d’intervento dimostrando spiccata umanità e risolutezza nell’affrontare l’evento di

particolare criticità. Chiaro esempio di alto senso del dovere e coraggio.”

Reggio Calabria, 5 maggio 2019.

Promozione per merito straordinario concessa in favore del Vice Sovrintendente della Polizia

di Stato Giacinto Calderone e del Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Raffaele

Serranò, entrambi in servizio presso il 12° Reparto Mobile di Reggio Calabria

“Evidenziando straordinarie qualità professionali, non comune determinazione operativa e

coraggio, si distingueva in un’attività di soccorso pubblico, che consentiva di contenere un incendio

divampato all’interno di una tendopoli allestita per ospitare migranti, evitando che le fiamme si

estendessero all’intera area. Chiaro esempio di altruismo e alto senso del dovere.

San Ferdinando, 22 marzo 2019.”

Encomio Solenne concesso in favore del Vice Questore Aggiunto della Polizia di Stato Dott.

Paolo Valenti, funzionario presso la Squadra Mobile, del Commissario della Polizia di Stato Dott. Filippo Malara, funzionario presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, del Commissario della Polizia di Stato Dott. Giuseppe Lucio Luceri, funzionario presso l’Ufficio Immigrazione, dell’Ispettore della Polizia di Stato Gian Luca Dattilo e del Sovrintendente della Polizia di Stato Tommaso Antonio Gatto, in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bovalino

“Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, espletavano

un’articolata e complessa attività investigativa che portava all’emissione di una ordinanza di

custodia cautelare a carico di 38 persone, delle quali 32 in carcere, e una ordinanza di obbligo di

dimora nei confronti di 9 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei delitti di associazione per

delinquere di tipo mafioso finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e

marijuana, estorsione ed altro.”

Reggio Calabria, 7 novembre 2017

Encomio Solenne concesso in favore del Commissario della Polizia di Stato Dott. Massimo

Trimboli, funzionario presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Siderno.

“Evidenziando spiccate capacità professionali e non comune determinazione operativa, si

coordinava una complessa attività di indagine che consentiva di individuare e trarre in arresto il

pericoloso latitante Giuseppe Pelle, ricercato dall’aprile del 2016, e di segnalare all’Autorità

giudiziaria ventisette soggetti ritenuti a vario titolo responsabili di favoreggiamento personale e di

procurata inosservanza di pena, alcuni dei quali sottoposti ad ordinanza di custodia cautelare.”

Pistaria di Condofuri (RC), 6 aprile 2018.

Encomio Solenne concesso in favore del Commissario Capo della Polizia di Stato Dott.ssa

Maria Laura Creazzo, funzionario presso il Centro Operativo di Sicurezza Cibernetica di Reggio Calabria e del Vice Ispettore della Polizia di Stato Giovanni Caserta, in servizio presso il Centro Operativo di Sicurezza Cibernetica di Reggio Calabria

“Evidenziando spiccate capacità professionali e non comune determinazione operativa,

partecipavano ad un’attività di polizia giudiziaria, che si concludeva con il deferimento all’Autorità

Giudiziaria di centodiciannove soggetti responsabili, a vario titolo, di realizzazione, divulgazione,

cessione e detenzione di materiale pedopornografico nonché con l’arresto, in flagranza, di tre

persone per detenzione di ingente materiale pedopornografico.”

Reggio Calabria, 11 marzo 2021

Encomio Solenne concesso in favore dell’Ispettore della Polizia di Stato Francesco DI

Bellonia, in servizio presso la Squadre Mobile, del Vice Ispettore della Polizia di Stato

Carmelo Salemi, in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Siderno, del

Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Antonio Stassano e dell’Assistente della Polizia

di Stato Salvatore Agostara, in servizio presso la Squadra Mobile

“Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune intuito investigativo, espletavano

un’attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’esecuzione di un’ordinanza di applicazione

della misura cautelare in carcere nei confronti di quattro soggetti, appartenenti ad una nota cosca

di Siderno, ritenuti responsabili di associazione mafiosa transnazionale con proiezioni operative in

Canada. “

Reggio Calabria, 12 dicembre 2019.

Encomio Solenne concesso in favore dell’Ispettore della Polizia di Stato Rosario Amuso, in

servizio presso la Squadra Mobile, e dell’Assistente della Polizia di Stato Daniele Sireno, in

servizio presso la Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo

“Evidenziando spiccate capacità professionali e non comune determinazione operativa

collaboravano a una complessa attività di polizia giudiziaria che si concludeva con la cattura di

Domenico Crea, al vertice dell’omonima cosca, sottrattosi all’esecuzione di diversi provvedimenti

restrittivi emessi a suo carico per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione

ed altro. “

Santa Domenica di Ricadi (VV), 2 agosto 2019

Encomio Solenne concesso in favore del Vice Ispettore della Polizia di Stato Giacinto

Laurentis, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

“Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, partecipava

ad un’attività di soccorso pubblico che consentiva di rendere inoffensivo un soggetto che,

barricatosi all’interno di un appartamento, minacciava di far esplodere una bombola di gas.”

Reggio Calabria, 29 giugno 2020

Encomio Solenne concesso in favore del Vice Sovrintendente della Polizia di Stato

Massimiliano Orsino, in servizio presso la Sezione di Polizia Giudiziaria del Tribunale di Palmi

“Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, si

distingueva in un’attività di soccorso pubblico espletata in occasione di un grave sinistro stradale,

che consentiva di salvaguardare con l’incolumità degli automobilisti in transito.”

Seminara (RC), 8 giugno 2019.

Encomio Solenne concesso in favore dell’Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato

Francesco Repole, in servizio presso il Reparto Prevenzione Crimine Calabria Meridionale

di Siderno

“Evidenziando spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa, espletava

un’attività di soccorso pubblico che consentiva di trovare una donna, affetta da una grave

patologia psichiatrica ed in stato di gravidanza che, ricoverata in un reparto di ginecologia per un

parto cesareo, si era allontanata arbitrariamente.”

Rosarno (RC), 8 febbraio 2016

Encomio Solenne concesso in favore dell’Assistente della Polizia di Stato Dario

Benedetto , in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico

“Evidenziando professionali e non comune determinazione operativa, espletavano un’attività di

soccorso pubblico, in occasione di un incendio di vaste proporzioni che aveva interessato diverse

abitazioni, traendo in salvo alcune persone e venticinque cani.”

Reggio Calabria, 5 maggio 2019.

Encomio concesso in favore del Vice Questore della Polizia di Stato Dott. Giuseppe Izzo,

Dirigente della Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo

“Evidenziando elevate capacità professionali ed operative, dirigeva un’attività di polizia giudiziaria

che portava all’arresto in Spagna di un latitante, destinatario di due ordinanze di custodia

cautelare in carcere, nonché di un decreto di sequestro preventivo e già condannato in primo grado

a venti anni di reclusione per aver partecipato, con ruolo apicale, ad un’associazione per

delinquere finalizzata al narcotraffico internazionale di sostanze stupefacenti ed altro.

Fiumicino (RM), 14 maggio 2021″.

Encomio concesso in favore del Vice Questore della Polizia di Stato Dott.ssa Serafina DI

Vuolo, Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Siderno

“Evidenziando elevate qualità professionali e intuito investigativo, dirigeva un’attività di polizia

giudiziaria che si concludeva con il fermo di indiziato di delitto di un soggetto, responsabile del

reato di tentato omicidio in danno di addetto al casello autostradale, nonché numerosi reati contro

il patrimonio, e l’esecuzione della misura interdittiva della sospensione all’esercizio del pubblico

ufficio nei confronti di un appartenente alla Polizia di Stato per favoreggiamento personale.

Pontremoli (MS), 28 dicembre 2018″.