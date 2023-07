Nel ricordo di Sassoli e Megalizzi, ecco le panchine europee a Villa Dante - Tempostretto

In memoria del presidente del Parlamento a Strasburgo e del giornalista vittima di un attentato, su iniziativa di "Messina in progresso"

MESSINA – In memoria del presidente del Parlamento europeo David Sassoli e di Antonio Megalizzi, giornalista e speaker ucciso nell’attentato di Strasburgo del 2018. Ieri sono state inaugurate le panchine europee a Villa Dante. Sulla scia di una sesssantina realizzate in Italia, l’associazione “Messina in progresso” ha promosso due momenti, con inaugurazione e confronto sui temi dell’Europa.

Erano presenti i genitori di Megalizzi e la deputata regionale del Partito democratico, Valentina Chinnici (nella foto tratta dalla sua pagina Facebook), che così ha commentato: “A Messina per la bellissima iniziativa della dedica di due panchine europee a David Sassoli e Antonio Megalizzi. Organizzazione impeccabile curata da alcuni straordinari giovani dell’associazione Messina in progresso. Con noi i genitori di Antonio Megalizzi, che con la fondazione intitolata al figlio diffondono i suoi ideali di un’Europa unita, solidale, aperta, senza muri né fili spinati, che rende conto delle sue scelte e visioni politiche come Antonio faceva con le sue cronache e interviste radiofoniche da Strasburgo”.

L’iniziativa di “Messina in progresso” aderisce al progetto lanciato nell’estate 2021 dal comitato “Panchine Europee in ogni città”, a seguito della vandalizzazione della panchina di Lecco con simboli nazifascisti.

