“Nella nuova bolletta l’esenzione e riduzione della Tari”

Novemila le domande. E a giugno la domanda per i donatori di sangue. Ecco cosa cambia a Messina

MESSINA – La Tari: come cambiano le modalità di accesso alla riduzione (o esenzione totale) della tassa comunale sui rifiuti per le persone che vivono il disagio economico. E come cambiano quelle per avere diritto a un contributo sulla bolletta Tari per i donatori di sangue. Oggi, a presentare i provvedimenti a Palazzo Zanca, sono stati il sindaco Federico Basile e gli assessori con deleghe alle Politiche sociali Alessandra Calafiore e ai Tributi Roberto Cicala.

“Basta cartaceo, siamo nell’era digitale”

Sottolinea il sindaco: “Quando c’è stato il bilancio di previsione, mi ero impegnato a individuare delle risorse legate alle necessità di chi vive il disagio economico e sociale. Si è verificata una variazione di bilancio e partiremo con una delibera che, come l’anno scorso, creerà dei paletti: 700mila euro destinati alle agevolazioni. Ricordo a tutti, inoltre, che nell’era Covid, abbiamo utilizzato un sistema telematico e tutti ci sono riusciti. Di conseguenza, tirarci per la giacchetta in Consiglio comunale per lavorare su strumenti cartacei che rallentano i processi. Siamo nel 2024 e bisogna digitalizzare tutto”.

“Nella nuova bolletta tutte le misure

Da parte sua, l’assessore Cicala ha annunciato: “Si tratta di un’azione congiunta dei due assessorati. Nella bolletta nuova si troveranno tutte le misure. L’esenzione Tari 2023 è stata attivata l’anno scorso attraverso una procedura mista telematica e cartacea. Il Consiglio ha obbligato l’amministrazione a utilizzare anche il sistema cartaceo. Le domande cartacee, su circa novemila domande, sono state di più. 4mila/4.500 digitali e qualcosa di più, ma sempre intorno a questa cifra, quelle cartacee. Quelle digitali sono state completate entro pochi giorni. Per le cartacee siamo nella fase di verifica dell’Isee, dopo una procedura complicatissima inviata all’Inps”.

Ha continuato Cicala: “Una volta avuto l’elenco dei beneficiari, dall’assessorato alle Politiche sociali, andremo in Consiglio con la delibera dell’assessora Calafiore che porterà i nuovi criteri per il 2024. E, tra il 10 e il 30 maggio, se il Consiglio ci consentirà di fare tutto in digitale, lanceremo il bando per la richiesta d’esenzione o riduzione relativa al 2024. Il tutto in modo tale che i primi di giugno avremo l’elenco e la graduatoria nuova del 2024 e nella bolletta, che elaboreremo entro il 30 giugno, metteremo già i beneficiari, esenti o con una rata in meno da pagare. Qualora queste persone dovessero avere doppia esenzione, perché anche nel 2023, erano beneficiari, e qualora siano in regola con i pagamenti nel 2023, procederemo al rimoborso. Se dovessero avere un debito, o si tratta dello stesso debito che loro s’aspettavano che dovesse essere rimborsato, procederemo con la compensazione. Non c’è dubbio che non possiamo elargire la somma al beneficiario qualora abbia un debito con il Comune, soprattutto nel caso di questa stessa misura”.

E ancora: “Procederemo con il rimborso. Faremo in modo che quest’estate d’azzerare ogni debito che abbiamo verso i contribuenti beneficiari di questo contributo. Se c’è capienza, la inseriamo; se si deve rimborsare si procede e ci vorrà qualche mese. Pubblicheremo una graduatoria con il numero di protocollo che loro hanno ricevuto dalla piattaforma in modo digitale o tramite pec o allo sportello. Abbiamo pure incrementato una piattaforma in cui il cittadino, con lo Spid del beneficiario, avrà tra maggio e giugno, prima della bolletta del 31 luglio, la graduatoria in chiaro con l’importo riconosciuto”.

“Ecco l’agevolazione per i donatori di sangue”

Ha aggiunto l’assessore con delega ai Tributi: “Per le agevolazioni ai donatori di sangue, non essendo la misura legata a un disagio economico, si richiede la regolarità contributiva. pena l’esclusione della domanda. Una domanda che sarà telematica e dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si sono fatte due donazioni. Dal 10 al 30 giugno lanceremo la piattaforma per presentare la domanda di richiesta di contributo solidaristico di 200 euro per un donatore e 100 euro per ogni componente della famiglia. La misura la daremo nella bolletta di saldo 2024”.

