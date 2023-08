"Nella spiaggia di Ganzirri rifiuti raccolti a inizio estate" - Tempostretto

La segnalazione del cittadino Marcello Puglisi: "Alla foce del torrente Papardo una situazione critica sul piano dell'igiene"

MESSINA – Segnalazioni WhatsApp 366.8726275. Scrive il cittadino Marcello Puglisi: “Nella spiaggia di Ganzirri, alla foce del torrente Papardo, nell’arco di qualche decina di metri, giacciono dei rifiuti raccolti a inizio estate, presumo da Messina Servizi. Rifiuti raccolti in seguito all’intervento di decepugliamento effettuato nella stessa spiaggia. In più ci sono quattro barche in totale stato di abbandono. Sembra quasi che tale tratto di costa si stato individuato come punto naturale di demolizione e smaltimento natanti”.

Continua il lettore: “A circa 100 metri troviamo ancora il solito relitto che, essendo abbastanza capiente, è diventato un appetibile cassone per la discarica dei rifiuti indifferenziati. Ovviamente ratti, insetti e cattivi odori godono di ottima salute che però sottraggono dapprima all’ambiente e subito dopo alla popolazione residente. E perché no, anche ai passanti che vengono ad ammirare le bellezze naturali”.

