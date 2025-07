Neonato sta male in spiaggia, salvataggio a Milazzo

Il piccolo di pochi mesi è stato aiutato dal personale di salvataggio della spiaggia

Milazzo – Brutta disavventura per una famiglia che aveva scelto le spiagge di Milazzo per una giornata a mare, ieri pomeriggio. Il bimbo piccolo della coppia, un neonato di pochi mesi, ha accusato un malore improvviso. Il personale di salvataggio impiegato sul litorale è stato fondamentale per salvarlo.

Gli addetti lo hanno soccorso, praticando al bambino il massaggio cardiaco e aiutandolo a riprendersi fino all’arrivo del 118 che ha poi condotto il piccolo al pronto soccorso dell’ospedale Fogliani per ulteriori accertamenti. A quanto pare il piccolo non è in pericolo di vita ma resta sotto osservazione. I bagnati presenti hanno allarmato anche Comune e Capitaneria di Porto.