Nft e metaverso come nuova avanguardia nel linguaggio dell'arte, due mostre a Taormina - Tempostretto

Inaugurato l'evento "Nft Generation Art Show" a cura dalla finlandese Anna Campbell

TAORMINA – Inaugurato a Palazzo Duchi dei Santo Stefano l’evento espositivo “Nft Generation Art Show”, composto da due mostre: New Gold ed Emergenze visive. New Gold è mostra dedicata agli Nft (acronimo di “non fungible token”) di artisti siciliani ed internazionali, dal cosmopolita Giuseppe Piccione, il messinese Lelio Bonaccorso, i siracusani Walter Silvestrini e Giancarlo Digrandi, a nomi come CryptoPunk, Unica, Kulibin, Sallia, Pakras Lampas, Delnara El, Galine Bleikh e Elena Serebryakova, Wu Jian’an, Metablizzard, Artur Gadzhiev, Annata Bartoso, Anna Lalaian, Meebit.



Emergenze visive è invece una mostra dedicata ad opere post covid che spaziano dalla pittura alla scultura, passando per sperimentazioni grafiche. La mostra ospita artisti come lo scultore siracusano Gianluigi Benanti, Walter Silvestrini, Giancarlo Digrandi, Giuseppe Trametta, Letterio Consiglio, la catanese Valentina Ciadamidaro, la catanese Pauline Gagnon, Nikolai Kopeikin, Kulibini. Inoltre sono presenti tre opere del progetto “La memoria di una tribù” di Giuseppe Piccionne. L’evento, che sarà visitabile fino al 26 maggio, intende sensibilizzare il pubblico verso un nuovo mondo che si è aperto nelle arti visive e non solo. Gli Nft e il metaverso come nuova avanguardia nel linguaggio dell’arte. La mostra è promossa dall’associazione Contemporanea Open Space di Siracusa ed è curata dalla finlandese Anna Campbell.