Niente carrozze trainate dai cavalli nelle giornate particolarmente calde - Tempostretto

Ordinanza del sindaco Federico Basile

MESSINA – Niente veicoli e carrozze trainate da animali nelle giornate particolarmente calde. Lo ha disposto il sindaco Federico Basile, con propria ordinanza. Il provvedimento “nelle more di un’integrazione della disciplina regolamentare, dispone il divieto di circolazione previsto per i veicoli o vetture pubbliche a trazione animale ed ogni attività di trazione o trasporto con equidi, nelle giornate caratterizzate da ondate di calore con livello di rischio 3, sulla base dell’avviso giornaliero diramato dal Dipartimento regionale di Protezione civile”. A dichiararlo è l’assessore con delega al Benessere degli animali Massimiliano Minutoli, d’intesa con il sindaco. “In queste giornate, per i mesi estivi nel periodo dall’1 luglio al 30 settembre – aggiunge – le citate attività saranno consentite solo a decorrere dalle ore 18 a patto che le condizioni climatiche lo consentano e che la temperatura registrata sia sotto ai 33° C e che nel periodo di blocco della circolazione agli equidi utilizzati per i fini di cui in oggetto, sia garantita idonea movimentazione e cura al fine del benessere fisiologico degli animali medesimi secondo le indicazioni impartite dalla commissione medico veterinaria dell’Asp competente per territorio”. L’attività degli equini è inoltre vietata dall’1 giugno al 15 settembre dalle 13.30 alle 15.30, così come disciplinato nel “Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali e la loro convivenza con i cittadini”, giusta deliberazione del Consiglio comunale del 21 novembre 2019.