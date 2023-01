Niente postamat a Rometta. Si chiede l'intervento del Prefetto

Non si arresta l’onda di protesta montata a Rometta per l’assenza di un postamat funzionante. Si punta ad un intervento del Prefetto

ROMETTA – Ancora riflettori puntati sul Comune di Rometta, dove imperversa la protesta per l’assenza di un postamat presso gli uffici di San Cono mentre risulta lento e spesso fuori uso il postamat di Rometta Marea.

La riunione del comitato e le iniziative concordate

Dopo la costituzione di un comitato spontaneo, nei giorni scorsi si è tenuta una riunione di quest’ultimo al quale hanno presenziato il sindaco Nicola Merlino, l’amministrazione al completo e il consiglio comunale. Tutti uniti nella richiesta di un intervento risolutivo da parte di Poste Italiane.

Nel corso dell’incontro, oltre alle già citate criticità legate al postamat a cui si aggiunge l’assenza di un bancomat sul territorio messinese, è emerso come i locali di San Cono risultino poco capienti e insufficienti a servire l’intera utenza del centro -dove sono presenti diversi anziani, costretti a fare la fila fuori dagli uffici postali con tutte le conseguenze del caso durante il periodo invernale.

Adesso si punta ad un intervento diretto della Prefettura, sarà chiesto un incontro affinché si prenda atto della situazione di Rometta e intervenga al riguardo mentre in un secondo momento, tra le azioni previste, vi sarà la realizzazione di una petizione.

«Si tratta di una situazione non più sostenibile -ha dichiarato il sindaco Nicola Merlino, che ha aggiunto- pretendiamo che Rometta venga trattata come tutti gli altri comuni. Andremo avanti ad oltranza sino a quando non otterremo risultati concreti».

Articoli correlati