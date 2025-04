Niente protezioni né formazione ai lavoratori: denunciate tre ditte, multe per più di 57mila euro

Le violazioni sono state riscontrate dai carabinieri durante i controlli in un cantiere a Valdina

VALDINA – Niente protezioni per evitare la caduta dall’alto né l’intralcio alla viabilità del cantiere, mancata visita medica di un dipendente, niente informazioni sui rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro e assenza di formazione per i lavoratori. Sono queste le violazioni che i carabinieri hanno riscontrato durante le verifiche a cui è stato sottoposto un cantiere edile a Valdina. Denunciati i titolari di tre ditte edili, impegnate nei lavori. Le sanzioni contestate hanno superato i 57mila euro. E nei confronti di una delle ditte è stata anche disposta la sospensione di una parte dei lavori per motivi di sicurezza.

A sottoporre il cantiere a verifica sono stati i carabinieri della compagnia di Milazzo e del Nucleo ispettorato del lavoro di Messina. Il comando provinciale continuerà a operare nei prossimi mesi in tutta la provincia per contrastare eventuali gravi violazioni che potrebbero mettere a rischio l’incolumità dei lavoratori.