 Ninni Bruschetta al Vittorio: "Emozionante incontrare la mia città dopo aver tanto seminato"

Ninni Bruschetta al Vittorio: “Emozionante incontrare la mia città dopo aver tanto seminato”

Alessandra Serio

Ninni Bruschetta al Vittorio: “Emozionante incontrare la mia città dopo aver tanto seminato”

sabato 17 Gennaio 2026 - 18:29

L'attore racconta "A Mirror, spettacolo falso e non autorizzato", in scena fino a domani al teatro di Messina

Messina – “A Mirror, spettacolo falso e non autorizzato” a debuttato ieri al teatro Vittorio Emanuele dopo oltre sessanta date in tutta Italia. A “domare” l’eccezionale cast composto da Claudio “Greg” Gregori
Fabrizio Colica, Paola Michelini e Gianluca Musiu è Ninni Bruschetta, che non nasconde l’emozione, uguale ogni volta, di salire sul palco a Messina. “Siamo stati accolti calorosamente, è stato emozionante, è sempre bella quella risposta, dopo aver tanto seminato per la mia città”.

In scena, fino a domani pomeriggio, c’è il fortunato testo inglese di Sam Holcroft riadattato da Giancarlo Nicolletti che è anche il regista. Un testo che affronta temi davvero attuali: la libertà, la censura, il confine sottile tra arte e politica.

“Un tema di scottante attualità fino a un certo punto – spiega Ninni Bruschetta – Nel senso che censurare il teatro non è possibile. Il teatro è un rito di cui hanno bisogno i teatranti come il pubblico; sarebbe come chiedere ai preti di non parlare più di Gesù Cristo. Lo spettacolo racconta la censura, non soltanto quella politica che vediamo sempre più affacciarsi sullo scenario internazionale; C’è un altro tipo di censura, ancora più subdola e sottile, è quella che vediamo nella barcollante cultura mondiale in cui l’iper velocità delle informazioni assottiglia il peso di gioia e felicità che sono le fondamento del teatro”.

Un tema forte, diversi stili e registri per una commedia di grande successo.

“E’ una caratteristica tipicamente inglese, di impronta shakespeariana. Sam Holcroft sostiene che se il personaggio non affronta un percorso di ambiguità il pubblico si annoia, così fa un gran lavoro di trasformazione del personaggio nel corso della narrazione, cambiando la stessa struttura della commedia, facendola entrare ed uscire dal matrimonio. E’ un testo bello e complesso, andrebbe studiato nelle scuole”, conclude Ninni Bruschetta.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La famiglia Atm si allarga: ecco i nuovi giovani autisti. “Orgogliosi di lavorare nella nostra città”
Villa Quasimodo sta diventando una piazza: ecco come procedono i lavori VIDEO
Dall’Archivio di Stato all’eredità Quasimodo, quando “rompere le palle” è un dovere civile
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED