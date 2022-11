Nino Germanà vicecapogruppo al Senato per la Lega: "Grazie Salvini" - Tempostretto

"Ringrazio tutto il partito per aver dimostrato attenzione per la Sicilia", ha dichiarato il senatore messinese

Nino Germanà vicecapogruppo al Senato per la Lega. Ecco il primo commento del senatore messinese: “Ringrazio il segretario federale Matteo Salvini, il capogruppo Massimiliano Romeo (nella foto con Germanà, n.d.r.) e tutto il Gruppo della Lega per la fiducia riposta in me che, da oggi, insieme alla collega Mara Bizzotto, ricopro il ruolo di vicecapogruppo del partito al Senato”.

Aggiunge il senatore: “Una scelta che conferma l’attenzione della Lega per la Sicilia, la mia terra. Onore e onere. Un incarico che mi rende orgoglioso ma che, allo stesso tempo, richiede una grande responsabilità e che, quindi, mi sprona ad impegnarmi ancora di più per il mio partito, per la mia Regione e per l’intero Paese”.

Articoli correlati