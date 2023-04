Nino Romano ad un passo dalla storia, sulla strada per i playoff c'è la Cyclopis - Tempostretto

Ad inizio stagione si puntava ad una tranquilla salvezza, ma adesso centrari i playoff sarebbe un risultato di assoluto valore

Di Domenico Abbriano

MILAZZO – Una delle giornate più importanti della stagione, un momento che potrebbe ricordarsi a lungo nel tempo. Per la Romano, questo pomeriggio, l’ultimo confronto interno della regular season contro le avversarie della Cyclopis potrebbe diventare evento da festeggiare, lunga memoria lucida per tutti i protagonisti, in campo e fuori, di questa meravigliosa annata. La vittoria o anche una sconfitta al tie-break, in caso di contemporaneo successo del Modica contro Giarre, aprirebbe le porte della matematica qualificazione play-off come seconda piazzata del girone.

Non sarà affatto semplice superare la Cyclopis che, come ricordato in settimana dal presidente Maurizio Lo Duca, sebbene battuta nel girone di andata, ha dimostrato di saper reggere i ritmi delle giocate delle mamertine e di saperlo fare per lunghi tratti alla pari. Non inganni, dunque, la classifica che colloca le ospiti nella seconda parte del tabellone con 29 punti, 10 vittorie, 8 sconfitte, 36 set vinti, 33 persi.

Della gara di questo pomeriggio saranno parte anche alcune reduci della sconfitta in finale territoriale under 18/f di mercoledì pomeriggio, sul neutro di Letojanni contro il Team Volley Messina dove sono incappate in una giornata decisamente negativa, cedendo il titolo al Team Volley Messina in tre set, non senza combattere sino alla fine, come dimostrano gli alti parziali conclusivi. Oggi l’occasione per cancellare la delusione e guardare avanti verso nuovi successi. Ricordiamo che è stato disposto dalla Fipav, su tutti i campi che giocheranno fino a domenica 16 aprile, l’osservanza di un minuto di raccoglimento al fine di ricordare la pallavolista scomparsa Julia Ituma.