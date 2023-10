Nizza, il Prg è efficace: approvato all'unanimità dall'Aula. Via libera ai progetti inseriti nel Pnrr - Tempostretto

Si conclude un iter avviato più di 15 anni fa. Ecco cosa cambia per la cittadina jonica

NIZZA – Con il via libera del Consiglio comunale, ed in virtù dell’accelerazione dell’attuale Amministrazione comunale, la variante al Piano regolatore generale è divenuta efficace. Nell’ultima seduta sono state approvate le “norme per il governo del territorio” e le “Misure di salvaguardia”. Lo strumento urbanistico di Nizza di Sicilia ha avuto un lungo iter progettuale iniziato circa 15 anni fa con l’incarico assegnato all’architetto Umberto Giorgio e allo staff degli specialisti costituito dall’agronomo Giuseppe Ristagno e dal geologo Gabriele Fiumara. Nel 2016 è stato adottato dal Commissario ad acta e solo oggi, con l’approvazione dell’Aula lo strumento diviene efficace. Il presidente del Consiglio, Gaetano Scarcella, ha sottolineato l’importanza storica di questo momento: “Il Prg – ha esordito – è uno strumento fondamentale per il governo del territorio”. Con i tradizionali Prg (sostituiti con legge regionale del 2022 in Pug) “l’approvazione definitiva di uno strumento urbanistico era un fatto raro e spesso l’amministrazione che programmava un nuovo Piano non faceva in tempo a vederlo approvato e dunque toccava ai successivi amministratori raccogliere questo testimone”. Questo è quello che è successo ai consiglieri della maggioranza che fa capo al sindaco Natale Briguglio, in carica dal giugno del 2022. Scarcella ha voluto evidenziare l’impegno e il senso di responsabilità dimostrato da questa Amministrazione nell’accelerare il processo che oggi permette, grazie all’innovazione normativa introdotta con la legge regionale del 2020, di rendere efficace la variante al Prg, attraverso la presa d’atto in Consiglio comunale.

Non si dovrà attendere nessun altro parere

Non sarà necessario attendere un ulteriore parere dell’organo regionale. Nel novembre del 2022, è giunto quello favorevole sulla Vas (Valutazione ambientale strategica), fornito dalla Commissione tecnico specialistica (Cts) contenente alcune prescrizioni cui il Comune era obbligato ad ottemperare, tra esse la più rilevante riguardava la eliminazione di una zona C3 a destinazione turistico ricettiva introdotta nel Piano, con la seguente motivazione: “La previsione di tale zona C3 non è sostenuta sotto il profilo urbanistico da alcuna analisi di fabbisogno né da alcuna valutazione economica e non è stata oggetto, sotto il profilo ambientale di una ponderata valutazione degli effetti di tipo diretto ed irreversibili, e nello specifico senza prendere in alcuna considerazione l’effetto determinato dal consumo di nuovo suolo che appare, in verità, l’aspetto più importante attesa anche la significativa estensione delle aree interessate e le loro caratteristiche ambientali”.

L’assessore Nocifora: “Ecco cosa ci ha spinto a portare a compimento la Variante”

L’assessore con delega all’Urbanistica, Antonio Nocifora, si è soffermato sui motivi che hanno spinto l’amministrazione in carica a portare a compimento la variante generale al Prg: “Le osservazioni mosse dalla Cts – chiosa – hanno confermato alcune critiche al Piano, rilevate già anni prima, nella fase di redazione, dalle opposizioni allora presenti in Consiglio, valgano per tutte quelle contro la tanto discussa zona C3 a destinazione turistico ricettiva situata a monte del quartiere Casapinta, quartiere ancora oggi privo di una adeguata accessibilità. Appaiono chiari a questa amministrazione – prosegue – i limiti della variante generale al Prg in discussione. Si tratta di uno strumento di vecchia generazione che, per fare qualche esempio, poco fa per tutelare adeguatamente le aree di pregio storico o per innalzare la qualità delle zone marginali e periferiche del territorio comunale, né tantomeno, vi si ritrovano politiche tese al contenimento del consumo del suolo. Tuttavia, per senso di responsabilità, l’amministrazione in carica, dopo un dibattito interno, ha deciso di concludere l’iter del Piano. Per questo abbiamo individuato un tecnico qualificato, l’architetto Carmelo Antonuccio, che ha riportato nel Piano le prescrizioni della Cts ed abbiamo avviato un proficuo dialogo con le istituzioni regionali, incanalando nella giusta direzione gli sforzi e ottenendo, in tempi molto rapidi, il necessario parere favorevole dalla Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali competente. Ciò perché – continua l’assessore Nocifora – “senza un piano regolatore efficace, il nostro comune non potrebbe attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) in alcune aree, perdendo così un’opportunità irripetibile per realizzare progetti e opere a vantaggio dell’intera comunità, o ancora perché senza un piano efficace non sarebbe possibile procedere, previo esproprio per pubblica utilità, alla realizzazione di parcheggi e di tratti di viabilità di fondamentale importanza per gli abitanti”.

Il sindaco Briguglio: “Il Piano non tiene conto delle trasformazioni in atto nel nostro territorio, come il raddoppio ferroviario”

Anche il sindaco Natale Briguglio, che ha avuto parole di elogio per i progettisti e per i tecnici comunali che si sono susseguiti negli ultimi 15 anni, si è soffermato sugli obiettivi futuri dell’amministrazione in ambito di pianificazione: “La nostra comunità – evidenzia il primo cittadino – merita una crescita sostenibile e una pianificazione urbana attenta. Il nostro impegno per questo obiettivo è evidente attraverso i passi positivi che abbiamo intrapreso finora. Abbiamo valutato che questa Variante al Prg poteva servire a raggiungere alcuni obiettivi utili per la collettività e dunque non abbiamo esitato a concluderne rapidamente l’iter, nonostante si trattasse di un progetto avviato ben 15 anni fa da una diversa amministrazione di cui alcuni componenti siedono oggi in minoranza. È bene dire che questo Piano non tiene conto delle trasformazioni in atto nel nostro territorio, come il raddoppio ferroviario e il nuovo svincolo autostradale di Alì, ne di alcune tendenze in atto, come lo sviluppo del turismo escursionistico, non tiene conto del patrimonio edilizio inutilizzato, ne delle azioni per contrastare i cambiamenti climatici in atto. Questi aspetti, oggi fondamentali, impongono una riflessione più ampia e attenta che questa amministrazione avrà cura di portare avanti consentendo così quell’investimento nel futuro di Nizza di Sicilia e garantendo la possibilità di realizzare quei significativi progetti di cui ha bisogno l’intera collettività. Lo sforzo fatto per concludere rapidamente il lungo iter di questa variante al Prg” – continua il Sindaco – “enfatizza la nostra determinazione a migliorare la qualità della vita dei cittadini tenendo conto delle loro esigenze e prospettive, senza preclusioni di natura ideologica”.

Le dichiarazioni di voto

“Pur nella consapevolezza delle criticità evidenziate – ha affermato nella dichiarazione di voto finale, il capogruppo di maggioranza Mimmo Santisi, rivolgendosi ai consiglieri – esorto ciascuno di voi a riflettere sull’importanza di questo voto che ci consente di rendere efficace da subito la Variante allo strumento urbanistico. Votando a favore, avremo la possibilità di realizzare in tempi brevi alcuni progetti di cui avrà giovamento l’intera collettività, ma ciò non vorrà dire perdere di vista gli obiettivi strategici di medio-lungo periodo che dovranno essere perseguiti avviando da subito le procedure di ascolto delle istanze che ci arrivano dal territorio”. Anche i componenti della minoranza hanno ritenuto di votare favorevolmente per rendere definitivamente efficace ed esecutiva la variante generale al Piano regolatore generale, votata all’unanimità.