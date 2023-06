Nizza. La Power Team Messina annuncia la riapertura della piscina - Tempostretto

La Power Team avrà in gestione l'impianto e ringrazia il sindaco Briguglio: "Trovata soluzione che restituisce la piscina alla comunità"

NIZZA DI SICILIA – La struttura natatoria di Nizza di Sicilia riaprirà i battenti in vista della prossima stagione. È quanto fa sapere la società Power Team Messina, che continuerà ad avere in gestione l’impianto dopo aver raggiunto l’accordo con il Comune di Nizza di Sicilia.

La comunale di Nizza era stata chiusa a metà ottobre del 2022 per effettuare interventi di manutenzione straordinaria. Dopo mesi di attesa, che sono costati la totale chiusura e assenza di attività nella stagione 2022/2023, finalmente la situazione si è sbloccata: previsti lavori per la ristrutturazione, la riqualificazione e la messa in sicurezza dell’impianto natatorio. Questi saranno completati durante l’estate permettendo di riprendere le attività in vista della prossima stagione.

“Un ringraziamento va all’amministrazione comunale, in particolare al sindaco Natale Briguglio, che ci ha dimostrato – fa sapere la società presieduta da Alessandro Accolla – di avere a cuore, quanto noi, la riapertura dell’impianto. In questi mesi non è rimasto sordo alle nostre segnalazioni sulle tantissime criticità esistenti e ha cercato, insieme a noi, di trovare una soluzione che restituisse alla comunità questo piccolo gioiello che è la piscina comunale”.

