“No al consolidato perché Arismé è priva di contratto di servizio”

I tre consiglieri del Pd hanno votato contro in Consiglio con questa ,motivazione. Calabrò: "Manca un elemento fondamentale"

MESSINA – Il Partito democratico ha votato “no” sia al bilancio consolidato. Ovvero, quello strumento che consente l’armonizzazione dei bilanci di partecipate e Comune. “Non possiamo votare una partecipata, Arismé, Agenzia per il risanamento e la riqualificazione della città, priva di contratto di servizio da quattro anni”, è stato evidenziato dal Pd. Così ha esposto la posizione dei tre consiglieri Dem, che si sono opposti pure all’immediata esecutività, il capogruppo in Consiglio comunale Felice Calabrò: “Il collega Villari (Gruppo Lega-Prima l’Italia, n.d.r.), giustamente si preoccupa delle responsabilità. Ci sono le partecipate super attive e con bilanci importanti: Messina Servizi, Amam, Atm Spa e Messina Social City. Quest’ultima con più dipendenti del Comune stesso. In più, a mio avviso, una partecipata inutile come Patrimonio Messina Spa. E Arismé che, alla luce della legislazione e degli interventi nella governance, potremmo fare a meno”.

Ha continuato Calabrò: “Come evidenzia il collega Giuseppe Villari, è giusto domandarsi: votando il consolidato, che responsabilità ho? Il bilancio di Arismé è tornato indietro due volte perché manca un elemento essenziale. Come attestano le norme, il contratto di servizio è fondamentale. Atto centrale per regolare i rapporti tra l’ente locale e la sua partecipata. Mi fa specie che i revisori dei conti non se ne siano accorti. Come li ha gestiti, Arismé, questi rapporti, senza il contratto di servizio. L’armonizzazione dei conti della partecipata rispetto a quelli del Comune ha bisogno del contratto di servizio. Io domando ai revisori: rispetto alla partecipata in liquidazione dell’ex Atm, abbiamo risolto le problematiche di dare e avere? Il sindaco dice, e ha ragione, che è sufficiente che il bilancio sia approvato dagli organi della società. Ma i rapporti tra il Comune e la partecipata sono regolati da un contratto di servizio. La partecipata agisce sulla base di regole dettate dal contratto di servizio. Se quel contratto di servizio non c’è, la partecipata come ha operato?”.

“Alla luce di strafalcioni evidenti, non si può sempre chiedere responsabilità al Consiglio”

E ancora: “Il sindaco ha lanciato la soluzione: la partecipata ha operato in continuità. Siccome Arismé un servizio l’ha dato, poi bisognerà sanare nella logica della disciplina dei debiti fuori bilancio. Ma io non mi sento di sanare nulla. Mi dispiace perché questo è un percorso, quello dei concorsi al Comune, figlio delle scelte di 32 consiglieri di rinunciare ai termini dei 20 giorni per lo studio di rendiconto. Quando si tratta di scelte responsabili, il Consiglio comunale c’è. Lo ha dimostrato. Ma alla luce di strafalcioni evidenti, non è pensabile che debba essere sempre responsabile”.

