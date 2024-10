Basile: “Nel 2025 a Palazzo Zanca 560 nuovi dipendenti” VIDEO

Dopo il via libera del Consiglio al rendiconto di gestione, il commento deL sindaco di Messina: "Continua la stagione delle assunzioni"

MESSINA – “Continua la stagione delle assunzioni a Palazzo Zanca. Dopo l‘approvazione in Consiglio comunale del rendiconto di gestione 2023, si attende il via libera al bilancio consolidato, ovvero la somma dei bilanci del Comune e delle società partecipate. Un processo che, in questi due anni, sta vedendo l’immissione in servizio di 341 persone. A novembre ne arriveranno 179″. Il sindaco Federico Basile indica le prossime tappe per il nuovo funzionamento della macchina comunale a Messina. “Si tratta del primo bilancio che assorbe l’approvazione ufficiale, da parte della Corte dei Conti, del Piano di riequilibrio“, ricorda il primo cittadino.

Osserva ancora Basile: “La struttura del Comune sarà radicalmente modificata. Si tratta di 341 assunzioni al Comune più i 122 della polizia municipale, il cui concorso si sta svolgendo in questi giorni. In totale, 560 persone arriveranno a Palazzo Zanca. Un rinnovamento del 50 per cento, fondamentale per l’ente, che si consoliderà nel 2025”.

