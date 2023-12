No alla soppressione della Direzione didattica, corteo di protesta a S. Teresa di Riva - Tempostretto

Venerdì 22 dicembre la manifestazione per dire no all'accorpamento con il Comprensivo: si snoderà dalla Primaria "Felice Muscolino" a piazza Municipio

S. TERESA DI RIVA – Un corteo pacifico per dire no alla soppressione della Direzione didattica di S. Teresa di Riva, l’unica rimasta in provincia di Messina. La manifestazione è stata organizzata da un Comitato spontaneo di genitori contro il dimensionamento scolastico, che prevede l’accorpamento, dall’anno scolastico 2024-2025 con l’Istituto comprensivo di S. Teresa di Riva. Genitori, docenti, personale Ata e anche l’Amministrazione comunale, non sarebbero d’accordo a dire addio alla storica istituzione. L’appuntamento è per venerdì 22 dicembre alle 13,15 nello spiazzo antistante il plesso della scuola primaria “Felice Muscolino”, sede della Direzione didattica, diretta dalla professoressa Maria Grazia D’Amico. Da lì il corteo muoverà verso la piazza antistante il Municipio, per gridare forte il no al piano dell’assessorato regionale.

“Questa scuola – spiegano i genitori abbraccia un secolo di storia, un numero indefinito di tumulti sociali, guerre che hanno lambito il territorio, trasformazioni economiche rilevanti con il passaggio dalla povertà al benessere generalizzato, dalla globalizzazione alla pandemia”. Viene ricordato il trend positivo degli ultimi cinque anni della Direzione didattico. Il Comitato chiede “di premiare le realtà virtuose” potenziando “la comunità dialogante… per guidare i cittadini del futuro verso i principi di equità sociale, si non discriminazione, di sviluppo sostenibile e di comunità”.