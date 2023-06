No Ponte, oggi il corteo: con i comitati oltre 40 tra partiti, associazioni e sindacati - Tempostretto

MESSINA – Il Movimento No Ponte, composto dal Comitato no ponte Capo Peloro, da Invece del ponte, da Rete No ponte Calabria e da Spazio no ponte, si prepara al corteo di oggi. Si partirà alle 17.30 e il percorso sarà di 2 chilometri, da via primo Palazzo a piazza dell’Angelo, passando poi per via Torre, via Fortino e concludendosi intorno alle 20.30 all’Horcynus Orca. La manifestazione è stata presentata nei giorni scorsi e ha l’appoggio di decine di associazioni e partiti, in aumento ora dopo ora.

Chi ci sarà

L’elenco completo vede partecipare Antudo, ARCI, Associazione Il Castello di Sancio Panza, Associazione medici per l’ambiente, A.P.E. – Associazione Popolare Ecologista, Cambiamo Messina dal Basso, Caracol Albergheria (Pa), Casa del popolo di Messina, Centro Sociale Anomalia di Palermo, Centro socio-culturale Nuvola Rossa (Villa San Giovanni), CGIL Messina, Collettivo Malerba di Milazzo, Comitato di Base No Muos (Pa) – Assemblea No Guerra e Antifasciste/i, Comitato Territoriale Olivella (Pa), Comitato Territoriale Cipressi (Pa), Confederazione Cobas, Confederazione Unitaria di Base, Danzarte Messina, Europa Verde – Verdi, Federazione Anarchica Siciliana, Federconsumatori Messina, Italia Nostra Sicilia, Legambiente dei Peloritani, Legambiente Messina, Legambiente Sicilia, Movimento 5 Stelle, Movimento No Base né a Coltano né altrove, Movimento No Muos, NonUnaDiMeno Messina, Officina del popolo Palermo, Partito Comunista dei Lavoratori Sicilia, Partito Democratico di Messina e di Villa San Giovanni, Partito della Rifondazione Comunista Sicilia, Potere al popolo, Resistenza Poetica, Rete degli Studenti Medi (Me), Rete No rigass No Gnl, Sinistra Italiana, Spazi sociali (Ct), UDU – Unione Degli Universitari (Me), Unione Sindacale di Base, WWF Sicilia, Zero Waste Sicilia

Come arrivare

Per chi viene da Messina o da fuori città a piedi può prendere l’autobus di linea n.1 detto anche Shuttle le cui corse sono ogni 15 minuti fino a mezzanotte, parte da Giampilieri passa dalla stazione, dalla Caronte ed ha il capolinea a Torre Faro in via Circuito a 200 metri dal punto di partenza del corteo; per chi viene con autobus organizzati o con auto, i mezzi devono essere posteggiati in via Glauco, una traversa di via circuito a 50 metri dal punto di partenza del corteo, le auto anche ai lati di via circuito se c’è posto.