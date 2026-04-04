Noi moderati e Dc con Scurria: “Centralità ai Quartieri di Messina”

Incontro tra i rapprentanti del partito e il candidato del centrodestra. "Risorse e nuove competenze alle 7 Circoscrizioni". Interviene pure la Democrazia cristiana

MESSINA – “Assegnare risorse economiche e nuove competenze alle 7 Circoscrizioni della città di Messina come priorità”. Lo dichiarano i rappresentanti di Noi Moderati, al fianco del candidato di centrodestra Marcello Scurria. Il tutto con una adeguata programmazione territoriale per fare fronte alle necessità e alle urgenze, migliorerà i servizi per i cittadini e le imprese, in tutti i Villaggi collinari e marittimi oltre che nel tessuto urbano. Le periferie non devono essere considerate aree marginali, ma spazi strategici di innovazione sociale, economica e storico-culturale ed avere la capacità di contribuire in modo determinante alla crescita complessiva della città. A tal fine servono concrete azioni integrate tra Istituzioni, comitati civici, organizzazioni sociali, ordini professionali e cittadini. La strategia del candidato sindaco Marcello Scurria è vincente”.

Il coordinatore regionale Massimo Dell’Utri, il coordinatore provinciale Roberto Corona, il presidente provinciale Marcello Greco e il coordinatore cittadino Gino Sidoti hanno espresso “grande entusiasmo per la “rivoluzione amministrativa” presentata ieri da Scurria.

“Saremo a fianco del candidato con il nostro simbolo unico sulla scheda. Messina si cambia con

Marcello sindaco” , hanno concluso.

La Dc: “Sosteniamo la rivoluzione amministrativa di Scurria”

Sull’argomento interviene pure la segreteria comunale della Dc: “La Democrazia cristiana sostiene la “rivoluzione amministrativa” espressa in conferenza stampa dal candidato sindaco Marcello Scurria. Questo sistema che pone al centro dell’azione territoriale i cittadini, rimarca i tratti distintivi e irrinunciabili propri della proposta politica della Dc: la persona al centro. “Per la Democrazia cristiana – afferma la segretaria comunale Rosalia Schirò – il principio della “prossimità” non è un semplice slogan elettorale, ma parte della nostra identità. Sostenere una strategia che trasformi i quartieri in centri pulsanti di servizi e ascolto significa applicare concretamente i valori democratici”.

“Dunque bene che i quartieri diventino luogo dove il diritto alla cittadinanza si eserciti pienamente e in cui i Presidenti siano espressione immediata dell’amministrazione, abbattendo così le barriere di una burocrazia centrale spesso distante e cieca. Quanto sostenuto e lanciato in conferenza stampa dal candidato sindaco Marcello Scurria porterà finalmente il Comune e le Circoscrizioni a essere davvero la casa dei cittadini”, viene sostenuto dalla segreteria comunale della Dc.

Di recente il partito ha subito una scossa dovuta al passaggio del consigliere comunale Giovanni Caruso e di altre 21 nella lista “Liberi e forti” a sostegno del candidato sindaco Federico Basile. A questi si aggiungeranno almeno 12 nomi per le Municipalità.

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