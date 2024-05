Noleggio di monopattini, arriva “Too go” a Messina

Dopo "Elerent", una seconda ditta in città per il bike sharing

MESSINA – Si chiama “Too go” ed è la seconda impresa che gestirà da questa settimana a Messina il bike sharing. Ovvero il noleggio di monopattini elettrici. Da oggi si sono cominciati a vedere in città i monopattini di questa ditta di Patti.

All’avviso pubblicato dal Comune di Messina, per un massimo totale di 1000 monopattini e 500 bici, avevano partecipato nove società ma poi cinque di queste non hanno accettato il numero di mezzi assegnati. Così sono rimaste in quattro: Verde Mercurio (Elerent) di Messina, Too go, Voi Technology di Milano e Vento Mobility di Torino. “Elerent” è stata la prima realtà a fare partire il servizio.

“Per una rivoluzione della mobilità”

L’obiettivo del Comune è quello di arrivare a 1.000 monopattini e 500 bici elettriche, una volta a regime tutte e quattro le imprese. In occasione dell’avvio del servizio, il sindaco Basile aveva parlato di “una rivoluzione della mobilità da realizzare passo dopo passo”.

Si può scaricare l’app di “Too go” e per i dettagli aggiornamenti in corso.

Articoli correlati