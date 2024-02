Messina. In arrivo altri 889 monopattini e 150 bici a noleggio, ok a tre società

Finora il servizio è svolto solo da Elerent, presto i mezzi potrebbero moltiplicarsi

Monopattini e biciclette elettriche a noleggio sono in giro a Messina dallo scorso mese di ottobre. All’avviso pubblicato dal Comune di Messina, per un massimo totale di 1000 monopattini e 500 bici, avevano partecipato nove società ma poi cinque di queste non hanno accettato il numero di mezzi assegnati.

Così sono rimaste in quattro: Verde Mercurio (Elerent) di Messina, Toogo di Patti, Voi Technology di Milano e Vento Mobility di Torino.

30 giorni di tempo per la documentazione

Elerent è il servizio già attivo da quasi cinque mesi, con 111 monopattini e 50 biciclette. Ora è arrivata l’autorizzazione anche per le altre tre società, che avranno trenta giorni di tempo per trasmettere la documentazione necessaria.

Il via libera, per due anni, riguarda 556 monopattini per Voi, 222 per Vento Mobility, 111 per Toogo, poi 50 biciclette per ciascuno. Si arriva così a un totale di 1000 monopattini e 200 biciclette.

Così a partire da aprile i mezzi elettrici a noleggio in città potrebbero moltiplicarsi.