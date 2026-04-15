Non lo fanno entrare nel locale e appicca incendio, Daspo per 20enne

L'episodio a Sant'Agata Militello 2 mesi fa. Il ventenne si era costituito. Ora il provvedimento del Questore

Scatta il provvedimento della Questura per il ventenne che nei primi mesi dell’anno si è reso protagonista di diverse bravate, anche pericolose, culminate nell’incendio appiccato al portone di un locale dove non era stato ammesso. Il Questore di Messina Salvatore La Rosa ha emesso il Dacur che per due anni gli vieta di accedere alle aree dei locali di tutta la cittadina santagatese.

Bravate continue

Il ventenne a gennaio scorso aveva minacciato il cliente di un locale, inveendo poi contro i poliziotti intervenuti per calmare le acque. Per quell’episodio era stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità.

Un soggetto pericoloso socialmente

All’alba del 7 febbraio, invece, al rifiuto del gestore del locale di farlo entrare nel noto night santagatese, ha lanciato una bottiglia piena di benzina e un accendino, innescando le fiamme che hanno danneggiato il portone. Si è poi presentato al Commissariato ammettendo le sue responsabilità e di aver agito per “stizza”, perché era stato precedentemente schiaffeggiato in pubblico e umiliato dal gestore. Da oggi è ufficialmente un “soggetto pericoloso”