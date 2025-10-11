 Non può parcheggiare perché il ristorante piazza tavoli e sedie, scatta la chiusura per 5 giorni

Redazione

sabato 11 Ottobre 2025 - 16:15

A raccontare l'episodio, in centro Messina, l'assessore Cicala. "Basta con l'occupazione abusiva del suolo pubblico"

MESSINA – “Oggi si è superato ogni limite pensabile: è stato impedito a un cittadino di parcheggiare in uno stallo blu in pieno centro città perché “un ristorante stava posizionando dei tavolini e sedie per il pranzo”. Grazie al cittadino che ha prontamente telefonato, permettendoci di ripristinare subito la legalità, verbalizzare il ristorante e avviare il procedimento di chiusura per 5 giorni come da regolamento comunale sull’occupazione abusiva del suolo pubblico a fini commerciali, oltre ovviamente alla sanzione amministrativa. L’attività della Polizia commerciale di Messina è operativa h24 e oggi va il mio più sincero ringraziamento per essere intervenuta tempestivamente, in modo discreto e professionale”. A sottolinearlo, sulla sua pagina Facebook, è l’assessore Roberto Cicala, che ha la delega per quanto riguarda l’attività della polizia municipale.

Continua l’assessore: “Il rispetto delle regole, per questa amministrazione, è fondamentale. Fate domanda di dehors, di occupazione marciapiedi per lo spazio consentito e il Comune rilascerà le autorizzazioni necessarie. Così no, non è possibile, non potete pensare che la città sia vostra a discapito dell’intera popolazione. E le lamentele, dopo ogni accertamento della Polizia commerciale, non attaccano: nessuno vieta niente nel rispetto delle regole e la concorrenza deve essere leale, l’attività deve essere svolta negli spazi autorizzati. Questa amministrazione, vi ricordo, ha ridotto del 50%, fino al 2028, il canone di occupazione suolo pubblico per le attività di ristorazione, chioschi e mercati. Ma solo per chi rispetta le regole”.

