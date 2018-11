Feste natalizie alle porte: eventi in programma per il Natale 2018

Le festività natalizie sono ormai alle porte e, in attesa della decisione finale su dove realizzare l’isola pedonale (via dei Mille, viale San Martino o entrambe le arterie, secondo la soluzione ibrida suggerita dal Consiglio comunale), l’amministrazione De Luca ha stilato il programma con gli eventi del Natale 2018.

«Promuovere eventi di indubbia valenza culturale e artistica che possono essere anche momenti di svago e di aggregazione sociale soprattutto in occasione delle festività natalizie e di fine anno che possono essere promozione turistica de territorio» è l’obiettivo perseguito dagli amministratori di Palazzo Zanca, che devono dire grazie soprattutto ad imprenditori privati ed Associazioni, promotori delle varie iniziative .

Saranno coinvolte diverse zone della città e non solo Piazza Cairoli, in programma numerose attività di intrattenimento. Come viene espressamente sottolineato nel provvedimento che dà via libera al cartellone di eventi e iniziative la giunta De Luca , al suo primo Natale , vuole sia «creare la tipica atmosfera delle feste natalizie» sia favorire «la promozione delle tradizioni culturali e folcloristiche, nonché lo sviluppo delle attività commerciali ed artigianali».

IL PROGRAMMA

Grazie all’ Associazione "Messina in centro", dall’8 Dicembre al 2 gennaio Piazza Cairoli si trasformerà nel villaggio di Natale, allestito con le tipiche casette in legno. Ci sarà la ruota panoramica e un grande abete vero ( VEDI QUI I DETTAGLI ).

L’ 8 ed il 9 dicembre l’ UNICEF sarà presente con due gazebi a Piazza Cairoli (lato monte) per la manifestazione "Pigotta 2018". L'iniziativa "Per Natale Adotta una Pigotta" rappresenta un grande progetto di solidarietà che coinvolge i bambini delle scuole ed i nonni dei centri anziani di tutta Italia. Insieme nonni, genitori, insegnanti, ragazzi, CAG e Associazioni realizzano per Natale delle bambole di pezza, le Pigotte, che verranno "date in adozione" per sostenere la campagna di vaccinazione mondiale dell'UNICEF nei Paesi in via di sviluppo.

L’ Associazione "I Mulini" organizzerà la manifestazione "La via del Natale" nel villaggio di San Filippo Superiore, nei giorni 22-26-29-30 Dicembre e 5-6 Gennaio dalle ore 18.00 alle ore 21.00. L’iniziativa mira a far riscoprire i suggestivi vicoli di San Filippo Superiore, dove si potranno trovare mostre di presepi artigianali, mercatini di Natale, rappresentazioni artistiche e pietanze tipiche della cucina messinese.

La V Municipalità realizzerà , domenica 23 dicembre, la tradizionale manifestazione natalizia di quartiere, che vede coinvolti i rioni di Villa Lina e di San Matteo. Tra le varie iniziative è previsto il consueto passaggio del trenino di Babbo Natale carico di doni per i bimbi dei quartiere.

L’ Arciconfraternita Madonna della salute darà vita al Villaggio di Natale nel giardino estivo di Montalto dal 14 al 21 dicembre, dalle 17 alle 21.30. Saranno collocati degli stand all’interno dei quali numerosi artigiani della nostra faranno vedere e rivivere gli antichi mestieri e venderanno i propri prodotti. I fondi raccolti saranno destinati ai bisognosi della Parrocchia.

L’ Associazione "MP Eventi” è promotrice dell’evento “Christmas day" in programma il 22 dicembre, dalle ore alle ore 24, a piazza del Popolo. Previsti spettacoli con esibizioni di canto e scuole di ballo. Il 5 gennaio sempre a Piazza del Popolo, dalle 17 alle 24 , si svolgerà invece la manifestazione "Arriva la Befana”. Oltre al canto e al ballo ci sarà la presenza di alcuni personaggi che allieteranno la serata con doni di caramelle e regali ai bambini presenti.

L’ Associazione Culturale Gesso La perla dei Peloritani organizzerà, dal 20 dicembre al 20 gennaio, il “Natale Ibbisoto, che prevede la collocazione di un albero di Natale e di una capanna nello slargo adiacente Piazza S. Antonio Abate e di un albero di natale in piazza Castello per far riscoprire le antiche tradizioni.

L’ "Associazione "Aquila 1" realizzerà la pista di ghiaccio a Piazza Duomo, che funzionerà dal 5 dicembre al 20 gennaio.

Il Mercato coperto Muricello, dal 12 dicembre al 31 gennaio , ospiterà eventi di natura culturale a cui faranno da corollario degustazioni di prodotti tipici.

La Mediterranea eventi A.S.D. porterà a Piazza Antonello il BALCONY SOUND FEST 2018, in programma dalle ore 20 di giorno 1 dicembre all’1.30 di giorno 2 dicembre. I DJ più rinomati delia città e della provincia di Messina si esibiranno dai 3 balconi antistanti la piazza, coadiuvati da una scenografia suggestiva .

L’Arcidiocesi Caritas Diocesana organizzerà a piazza Cairoli "la giornata mondiale dei diritti delle persone con disabilità. L’iniziativa si articolerà in due momenti: il primo Domenica 2 Dicembre, in orario antimeridiano e nel lato monte della piazza, vedrà la la partecipazione di atleti disabili che si esibiranno in varie discipline. Nell stesso tempo cittadini disabili daranno prova delle loro capacità con dimostrazioni dal vivo dì lavori artigianali, esperienze artistiche, ceramiche, pittura etc. Il secondo momento avrà luogo Lunedì 3 Dicembre presso il Plalacultura Antonello di Messina di con un incontro dibattito sul tema della disabilità.

DLT