“Notre Dame de Paris” a Messina, dal 18 marzo biglietti in vendita

Evento il 22 ottobre 2026 al PalaRescifina

MESSINA – A quattro anni dal successo del tour per il ventesimo anniversario, Notre Dame de Paris torna in Italia nel 2026. “L’opera senza tempo di Riccardo Cocciante, che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo, è pronta a emozionare ancora una volta”, si legge nella presentazione. Biglietti disponibili online dalle ore 14 di martedì 18 marzo e dalle ore 14 di domenica 23 marzo nei punti vendita autorizzati.

“Siamo entusiasti di annunciare che la nostra città si prepara ad accogliere nel 2026, al PalaRescifina, uno degli eventi teatrali più spettacolari e amati a livello internazionale: Notre Dame de Paris”, affermano il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Grandi eventi Massimo Finocchiaro.

“Un altro imperdibile evento che renderà Messina protagonista della scena artistica nazionale e internazionale. Quest’opera straordinaria, che ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo, rappresenta non solo un’emozionante esperienza artistica, ma anche un’occasione unica per valorizzare l’immagine della nostra città. Eventi di questo calibro oltre alla nostra comunità, attirano visitatori da fuori città generando un indotto significativo per le strutture ricettive e le attività commerciali. Ospitare Notre Dame de Paris – concludono il sindaco e l’assessore – è sicuramente frutto del buon lavoro di questa Amministrazione, oltre che un’operazione per rafforzare il nostro brand Messina Città della Musica e degli Eventi per contribuire alla crescita e alla valorizzazione del territorio e posizionare la Città come punto di riferimento culturale e attrarre turismo”.

Il tour in Italia di Notre Dame de Paris prenderà il via il 26 febbraio 2026 da Milano e proseguirà con le tappe di Jesolo, Eboli, Pesaro, Reggio Calabria, Montichiari (BS), Lugano, Genova, Ferrara, Olbia, Palermo, Torre del Lago (LU), Messina, Napoli, Bari, Firenze, Conegliano (TV), Torino, Casalecchio di Reno (BO), Trieste, e si concluderà a Roma il 26 dicembre 2026.