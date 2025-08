Notte bianca e alba a Tindari: torna il prestigioso Premio Tyndaris

TINDARI – Archiviata la Notte per la Cultura, che ha visto grande partecipazione di turisti e residenti, Tindari si prepara al grande appuntamento in programma il prossimo 7 agosto. Dalle ore 19 alle ore 5, infatti, ci sarà la Notte Bianca, che si concluderà con la splendida alba visibile dal Teatro Antico. Al centro la serata di gala che vedrà l’assegnazione del prestigioso Premio Tyndaris. Si tratta di uno degli appuntamenti centrali del cartellone del Tindari Festival 2025, realizzato dal Comune di Patti con la direzione artistica di Mario Incudine.

Chi sarà premiato

Tindari si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con appuntamenti di ogni genere. A ricevere il premio saranno Peter Stein, uno dei più grandi registi teatrali d’Europa; le attrici di fama nazionale ed internazionale Maddalena Crippa, Francesca Inaudi e Lucia Sardo; Monsignor Giuseppe Baturi, Segretario Generale della CEI; il Dottor Ruggero De Maria, riferimento a livello internazionale nella lotta contro il cancro; Roberto Cacciapaglia, compositore e pianista; Paolo Licata, giovane regista siciliano del fortunato film sulla vita di Rosa Balistreri “L’amore che ho”; Gaetana Iacono, imprenditrice e viticoltrice; Giuseppe Fata, designer noto a livello mondiale; Antonio Presti, mecenate e fondatore della Fiumara d’Arte, il più grande parco di sculture d’arte contemporanea a cielo aperto d’Europa. Sarà premiata anche la compagnia teatrale “Le Signore di Patti”, che nelle ultime 4 edizioni ha realizzato spettacoli nel progetto con i detenuti della casa circondariale di Messina.

Gli spettacoli oltre la premiazione

A condurre il Gala, a ingresso libero, sarà Salvo La Rosa. Ospite speciale l’orchestra tutta al femminile, la Women Orchestra diretta dalla talentuosa Alessandra Pipitone. A precederlo, alle ore 19:00 nel Gymnasium dell’area archeologica di Tindari, un evento che vedrà protagonisti i cittadini comuni in “Tindari Legge – Omaggio ad Andrea Camilleri”: sotto la guida di Stefania Molica e Peppino Bisagni, cento lettori interpreteranno il racconto “La gita a Tindari”. In serata anche la sfilata Metamorfosi- Atelier Desio.

A seguito della cerimonia di premiazione, la notte proseguirà con una rassegna di spettacoli nei luoghi simbolo di Tindari: alle ore 23 nella Basilica del Santuario, Le divote Historie di Orazio Strano, con la partecipazione di Sergio Bonanzinga; a mezzanotte, in Piazza San Quasimodo, la prima nazionale del Circo Acrobatico Teatrale di Yldor Circus. Ancora al’una di notte, presso il Gymnasium dell’area archeologica, l’opera dei pupi dei Fratelli Napoli in Cavalleria Rusticana.

Incudine: “Una grande festa”

Infine, dalle ore 2.30 fino alle 5 del mattino, al Teatro Greco, l’innovativo Tum Tum Tarantella, uno spettacolo travolgente che unisce la tradizione musicale siciliana alla potenza della musica dance, tra suoni popolari, DJ set, danza e scenografie spettacolari. Incudine ha spiegato: “I luoghi più belli e suggestivi di Tindari si preparano ad accogliere una grande festa, un inno alla bellezza, alla cultura, all’arte. La Serata di Gala vuole in particolare celebrare le personalità di eccellenza che rendono questa terra migliore, più luminosa, più viva e più orgogliosa. La scelta di rendere protagonista anche il pubblico, cittadini e turisti, in Tindari Legge, è per noi la chiave giusta per valorizzare l’identità e il senso di appartenenza della comunità al territorio”.