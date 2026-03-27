Notte Nazionale del Liceo Classico: Messina celebra la cultura con il Maurolico e il La Farina

Studenti protagonisti tra esibizioni, dibattiti sulla pace e ponti generazionali

Messina si risveglia nel segno della cultura classica. Oggi i licei storici della città, il Maurolico e il La Farina, partecipano alla XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico. Un appuntamento che coinvolge centinaia di istituti in tutta Italia e che, nello Stretto, si sdoppia in una serie di eventi tra musica, teatro e riflessione civile, mostrando la vitalità di studi che continuano a dialogare con la modernità.

Il Maurolico e la bellezza dell’essere umani

All’istituto di corso Cavour, il tema portante è “Homo sum – ovvero la bellezza dell’essere umani”. La serata, che si aprirà alle ore 18 nell’Aula Magna, mette al centro la condizione umana e il tema della pace internazionale.

Il programma del Maurolico è particolarmente fitto: si va dal contributo dell’Archeoclub sul rapporto tra San Francesco e il creato, al dialogo filosofico “Resistere per Rinascere” curato dal CIF sui diritti delle donne. Tra i momenti più attesi, la simulazione di una disputa processuale sulla pace in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati e l’esibizione del Coro Maurolico diretto da Silvia Bruccini. Un ponte ideale con il mondo sarà lanciato grazie al videocollegamento con gli studenti a New York per il progetto CWMUN, concludendo con un “Appello alla Pace” ispirato a Il grande dittatore.

Il La Farina tra Palacultura e Aula Magna

L’Istituto “La Farina – Basile”, sotto l’impulso della dirigente Caterina Celesti, ha scelto di anticipare i tempi con la prima edizione del “Pomeriggio del Liceo Classico”. La manifestazione prenderà il via alle ore 16 al Palacultura, coinvolgendo non solo i propri alunni ma anche ragazzi degli Istituti Comprensivi del territorio in un simbolico passaggio di testimone generazionale attraverso musica e performance orchestrali.

Alle ore 18, dopo l’inaugurazione ufficiale della Notte Nazionale, le attività si spostano nell’Aula Magna del liceo. Qui, gli studenti diventano registi e interpreti di laboratori culturali, spettacoli teatrali e letture ideate insieme ai docenti. La serata rappresenta anche un momento di accoglienza per i nuovi iscritti, confermando la scuola come una comunità aperta e dinamica che valorizza il patrimonio del passato per leggere il presente.

Una scuola viva e radicata nel territorio

Entrambe le manifestazioni, aperte al pubblico, dimostrano come il Liceo Classico a Messina non sia solo conservazione della memoria, ma un laboratorio di cittadinanza attiva. Se al Maurolico si riflette sulla responsabilità collettiva verso un futuro più giusto, al La Farina si punta sulla condivisione e sulla scoperta, premiando l’impegno degli studenti anche attraverso il computo delle ore di orientamento obbligatorio. Una notte di orgoglio collettivo per raccontare una tradizione che non smette di rinnovarsi.