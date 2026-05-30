Nove messinesi a Piombino tra campionato italiano e Trofeo delle Regioni

Il nuoto di fondo italiano si dà appuntamento in Toscana nella settimana dall'1 al 7 giugno, presenti atleti Unime e Swimblu e altri messinesi tesserati con altre squadre

Dal 1 giugno al 7 giugno Piombino diventa la capitale del nuoto di fondo italiano. La disciplina in acque libere si dà appuntamento per il campionato italiano assoluto di categoria e in coda i più giovani talenti nostrani si sfidano nel Trofeo delle Regioni, vinto dalla Sicilia due volte negli ultimi anni.

A prendere parte alle prove ci saranno atleti tesserati con l’Unime, atleti tesserati con la Swimblu e alcuni atleti di Messina ma che ormai da anni nuotano lontani dall’isola e tesserati con società di altre parti d’Italia. Tra i convocati per il Trofeo delle Regioni ci saranno gli Unime Cristian Molonia, Alessandro Galletta e Alessandro Mazzocca più Davide De Gaetano della Swimblu. Per il campionato italiano di fondo l’Unime conferma i tre e aggiunge Ivan Molonia, per la Swimblu in gara tra le Seniores Giorgia Di Mario, messinesi ma tesserati con altre società Gabriele Molonia, Andrea Fazio e Davide Marchello.

Il programma della settimana a Piombino

Si inizia con il campionato italiano di fondo, che assegnerà sia i titoli assoluti che di categoria. Nella prima giornata 1 giugno al mattino la 10 km, al pomeriggio la 7,5 km riservata solo alla categoria Juniores. Il 2 giugno si ferma la competizione e si riprende giorno 3 con la 5 km, il 4 giugno la prova ad eliminazione Knockout con tre turni, il primo da 1,5 km, il secondo da 1 km e l’ultimo da 500 metri. Il 5 giugno è la giornata della 2,5 km al mattino e la staffetta 4×1,5km al pomeriggio.

Dal sei giugno si assegna il Trofeo delle Regioni che vedrà impegnati solo i categoria Ragazzi e Juniores, si disputeranno le prove di 5 km, mentre il giorno successivo 7 giugno si chiude con la prova a staffetta 4×1,5km.