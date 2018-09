Nuova Fiat 500X: nuovo look e tanta tecnologia. VIDEO

La Fiat 500X si rinnova completamente, con tante novità estetiche e tecnologiche e una rinnovata famiglia di motori a benzina turbo 3 e 4 cilindri. Tra le principali novità estetiche ci sono i nuovi gruppi ottici a Led: di serie le nuove luci diurne Drl e i fari posteriori a Led in coerenza con gli ultimi stilemi della famiglia 500, mentre come optional ci sono i proiettori con tecnologia full Led. Il nuovo design sottolinea le due anime del modello: quella più urbana (Urban) e quella più Cross disponibile anche in versione 4×4.

L’abitacolo può contare su sette diversi tipologie di interni – combinando differenti tipologie di tessuto, pelle, finiture e colori –, un cockpit completamente rinnovato e un nuovo volante sagomato. In perfetto stile 500 il quadro strumenti conserva la divisione in tre elementi circolari: ai lati due quadranti analogici con tachimetro e contagiri, al centro il display TFT da 3,5”. La connettività è assicurata dal sistema Uconnect 7″ HD Live touch con predisposizione Apple CarPlay e compatibilità Android Auto.

La nuova 500X è il primo modello Fiat ad adottare inediti motori turbo benzina con una silenziosità di marcia e un risparmio di carburante migliorati fino al 20% rispetto ai precedenti motori. Conformi alla normativa Euro 6/D-Temp, le nuove motorizzazioni portano al debutto la terza generazione della tecnologia MultiAir e sono disponibili nella configurazione 3 cilindri 1.0 da 120 cv con trasmissione manuale a sei marce e trazione anteriore, e 4 cilindri 1.3 da 150 cv con cambio automatico a doppia frizione DCT a sei marce e trazione anteriore. La gamma motori della nuova 500X è completata dal 1.6 E-Torq 110 cv e da tre turbodiesel MultiJet II: 1.3 95 cv, 1.6 120 cv e 2.0 150 cv.

Tra le principali novità tecnologiche della 500X 2019 si segnalano i due nuovi sistemi di serie per tutte le versioni: il Traffic sign recognition che riconosce i segnali stradali e lo Speed advisor che permette di adattare la velocità ai limiti stradali. Di serie anche il sistema di mantenimento automatico della corsia, mentre sono optional il Blind Spot Alert, il Safety Distance Manager che adatta la velocità della vettura a quella del traffico e alla distanza del veicolo che precede e il sistema di frenata assistita. La nuova Fiat 500X sarà disponibile in tre versioni: Urban, City Cross e il top di gamma Cross.

