Nubifragio a Milazzo. Attivato il Coc, scuole chiuse

Intensa ondata di maltempo a Milazzo, il sindaco Pippo Midili dispone la chiusura delle scuole e l’attivazione del COC

MILAZZO – L’intensa ondata di maltempo che nelle ultime ore ha colpito a Milazzo non accenna a placarsi. Il sindaco Pippo Midili ha disposto la chiusura delle scuole e l’attivazione del COC (Centro Operativo Comunale).

“Il COC è operativo – dichiara Midili – e si sta occupando di monitorare costantemente l’evoluzione del maltempo, garantire assistenza alla popolazione, gestire le emergenze sul territorio e coordinare gli interventi di Protezione Civile, Polizia Locale, Vigili del Fuoco e altre forze operative. Il nostro obiettivo primario è garantire la sicurezza di tutti. Raccomando, inoltre, di segnalare eventuali situazioni di emergenza o criticità e ricordo che il COC resterà operativo per tutto il tempo necessario. Ovviamente raccomando ai cittadini la massima prudenza e di evitare di uscire da case se non per improrogabili necessità”.

Attivo il monitoraggio del territorio, con gli operatori comunali pronti ad intervenire in caso di necessità. Disposto anche il controllo dei tombini nelle zone con maggiori criticità, tra cui Ciantro, San Paolino, via Rio Rosso e via Acqueviole, San Marco, Bastione.