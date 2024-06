Nuoto in acque libere, Frisone argento a Cirella tra i Master

L'atleta master della Power Team Messina ha ben figurato nella gara di 3 km nelle acque calabresi

L’atleta della Power Team Messina ha preso parte domenica 23 giugno al 5° Trofeo Isola di Cirella. Alessandro Frisone ha chiuso al quinto posto assoluto nella gara di Cirella marina, in provincia di Cosenza, ed è salito sul podio nella sua categoria Master30 conquistando l’argento.

La gara della lunghezza di 3 km consisteva in un giro dell’isola dove a fare da cornice c’era la stupenda isola di Cirella. In gara erano in 169 tra Master e Agonisti. Le condizioni non erano delle migliori con il mare che si presentava con delle alte onde. I giudici di gara hanno comunque fatto svolgere la manifestazione organizzata dalla Anzianotti Nuoto, società calabrese, che ha curato in ogni minimo dettaglio sia la gara che il post gara che come spesso accade in questi eventi è sempre una festa.

“È stata l’occasione – racconta Frisone -, oltre che per gareggiare, per fare nuove conoscenze in terra calabra. Un grazie particolare va a Rosario Caccuri Baffa e a tutto il suo staff per averci fatto sentire a casa ed aver organizzato una manifestazione natatoria davvero meravigliosa”.