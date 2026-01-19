Nuova piscina coperta a Mili: scatta la fase operativa per il polo della zona sud

Messina. Nominato il tecnico per la progettazione dell'opera

MESSINA – La piscina “Graziella Campagna” in centro, la Cappuccini in zona centro nord, quella della Cittadella dell’Annunziata in zona nord, a Sant’Agata quella estiva sempre in zona nord. Ma in zona sud, di piscine, non ce ne sono.

Da qui nasce l’avvio delle procedure per la realizzazione di una piscina coperta a Mili. Il primo passo è la nomina dell’ingegnere Santino Giaconia come rup, responsabile unico del progetto.

A che punto è l’iter

Ora può partire la fase di progettazione. Nel Documento di indirizzo alla progettazione verrà stabilito se si tratterà di una vasca da 25 metri o un impianto olimpionico, definendo costi e caratteristiche tecniche. Una volta redatto il Dip, il Comune potrà bandire la gara per la progettazione esecutiva. L’obiettivo è concludere la fase burocratica entro il 2026 per poter poi procedere all’affidamento dei lavori.

Costi e finanziamenti

L’opera è inserita nel Documento Unico di Programmazione (Dup) e nel Bilancio di Previsione 2025/2027 con un costo stimato di 5 milioni di euro. La copertura finanziaria è prevista attraverso i canali dei fondi extra-comunali, legati ai Fondi di Sviluppo e Coesione (Fsc) o a linee di finanziamento specifiche del Ministero dello Sport.

La realizzazione della piscina a Mili riveste un carattere di pubblico interesse non solo sportivo, ma anche sociale. La zona sud di Messina soffre da tempo della carenza di impianti natatori pubblici, costringendo migliaia di utenti a spostarsi verso il centro.