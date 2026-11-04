 Nuova strada Ss 113 dir - Rodia, ecco il Paur. Ora progetto esecutivo e appalto

Nuova strada Ss 113 dir – Rodia, ecco il Paur. Ora progetto esecutivo e appalto

Redazione

Nuova strada Ss 113 dir – Rodia, ecco il Paur. Ora progetto esecutivo e appalto

mercoledì 04 Novembre 2026 - 07:30

Arriva il provvedimento autorizzatorio unico regionale

Prosegue l’iter amministrativo per la realizzazione del collegamento viario tra la Strada Statale 113 dir e Rodia.

«Il decreto Paur è stato pubblicato sul portale regionale e la relativa notifica è in fase di protocollazione. Completato questo passaggio, il Comune di Messina potrà procedere con la progettazione esecutiva e successivamente con l’appalto dei lavori» – dice Calogero Leanza, deputato regionale del Partito Democratico, che ha sollecitato all’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente la definizione del procedimento..

L’iniziativa di Leanza nasce dalle sollecitazioni di residenti e villeggianti, in particolare di Chicco Carabellò, presidente del Comitato Pro Rodia, e di Giacomo Mafodda.

«Si tratta di un’opera attesa da decenni, necessaria per superare le difficoltà di accesso al villaggio, oggi servito da una viabilità inadeguata, con percorsi lungo i torrenti e tratti stradali particolarmente stretti. Continuerò a seguire l’iter – conclude Leanza – affinché si proceda senza ritardi. La viabilità dei villaggi della costa tirrenica messinese presenta criticità che richiedono attenzione e interventi concreti, sui quali proseguirà il mio impegno insieme al Partito Democratico».

L’ipotesi progettuale prevede la realizzazione di un ponte con campata lunga 25 metri da collocare a circa 60 metri dal lungomare e che servirà a collegare la nuova strada che verrebbe realizzata nell’attuale alveo, ma da collegare con la S.S. 113 dir attraverso un’altra rampa prevista lato monte.

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