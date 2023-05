Nuovi alberi sul viale Gazzi. Dopo una settimana già tre distrutti - Tempostretto

L'amarezza di Messina Servizi, che spera si scoprano i responsabili

Lo scorso 2 maggio, Messinaservizi Bene Comune si è occupata della della piantumazione di nuovi alberi di Pioppo nero sul viale Gazzi. Purtroppo, ieri, si è verificato un fatto increscioso che mal rappresenta Messina e i messinesi: tre di queste nuove piante sono state vandalizzate da persone al momento ignote.

“È veramente sconfortante notare che certa gente non abbia alcun rispetto né per la città né per i propri concittadini, vanificando con il proprio atteggiamento gli sforzi per rendere più bella e decorosa la città – dice Messina Servizi -. Auspichiamo che le forze dell’ordine possano presto trovare i responsabili, ma nel frattempo noi continueremo a lavorare incessantemente per la comunità e per tutti i cittadini che amano Messina”.