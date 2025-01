Nuovo acquisto del Messina, arriva il difensore Gabriele Ingrosso

Continua il rafforzamento dell'organico dei biascocudati

“L’Acr Messina comunica l’ingaggio del difensore Gabriele Ingrosso. Il classe 2000 arriva in prestito dal Cerignola e si legherà al club biancoscudato fino al prossimo 30/06/2025 ed è già disponibile per la partita di domani sera contro il Crotone”. L’annuncio sulla pagina Fb della squadra.

Gli altri arrivi

Tanti i nuovi acquisti. Il ritorno di Daniel Dumbravanu e gli arrivi di Marco Crimi e Carmine De Sena rinforzano il reparto over. Gli ultimi due sono a titolo definitivo fino al giugno 2026, mentre per Dumbravanu si tratta di un prestito con opzione di riscatto. A loro si aggiungono i due under Morichelli, difensore, e Dell’Aquila, attaccante, entrambi in prestito rispettivamente dal Perugia e dal Torino.