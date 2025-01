Presentati i nuovi acquisti in casa Messina, Roma: “Il minutaggio è accantonato”

La presentazione e le prime parole dei nuovi calciatori del Messina: Dumbravanu, Crimi e Dell'Aquila

MESSINA – Presso la “Mixed Zone” dello stadio “Franco Scoglio” di Messina il direttore sportivo Domenico Roma ha presentato i primi cinque rinforzi della campagna invernale. I nuovi calciatori sono già in gruppo e a disposizione del mister per la partita casalinga contro il Crotone di lunedì sera. Il ritorno di Daniel Dumbravanu e gli arrivi di Marco Crimi e Carmine De Sena a rinforzare il reparto over, gli ultimi due sono a titolo definitivo fino al giugno 2026 mentre per Dumbravanu è un prestito con opzione di riscatto. Ai tre si aggiungono i due under Morichelli, difensore, e Dell’Aquila, attaccante, entrambi in prestito rispettivamente dal Perugia e dal Torino.

Così brevemente sulle prossime mosse di mercato il direttore sportivo Domenico Roma: “Lavoriamo più velocemente possibile per integrare l’organico. Altre operazioni? Terzino sinistro, difensore centrale di piede destro, probabilmente esterni, un centrocampista e vedremo cosa offrirà eventualmente il mercato. C’è da ricreare un appeal intorno ad una società gloriosa come il Messina. Il minutaggio è accantonato, era una precisa richiesta fatta al presidente, c’è da salvare la categoria e c’è bisogno di esperienza e personalità, non che alcuni giovani non ce l’abbiano”.

Dumbravanu: “Contento di tornare, a disposizione del mister”

Queste le prime parole di Daniel Dumbravanu di ritorno a Messina: “Sono molto contento di tornare a Messina, siamo in fase di costruzione ma dobbiamo pensare alla aprtita di lunedì, da quella riparte il nostro campionato. A Lucca ho trovato poco spazio, ora sto pensando sempre al Messina e siamo concentrati sul nostro obiettivo. Col ds Roma ci siamo parlati un minuto e ho accettato subito, non ho esitato neanche un secondo. Sono disponibile sia al centro della difesa, la mia posizione, o terzino, se al mister serve un mano lì”.

Il difensore mancino moldavo già lo scorso anno era arrivato a Messina nella sessione di mercato di riparazione in prestito dalla Spal. Il classe 2001 ceduto alla Lucchese nel girone B ha collezionato appena sei presenze e poco oltre i 400 minuti. Col Messina lo scorso anno era stato in campo 14 volte, sempre titolare, con un minutaggio superiore ai 1300 minuti.

Crimi: “La maglia biancoscudata un mio pensiero da sempre”

Così Marco Crimi che finalmente vestirà la maglia della sua città natale: “Sono molto contento perché è sempre stato un mio pensiero e nel tempo non ho mai avuto modo. È passata una vita dalle giovanili, è cambiato tanto ma la passione è sempre la stessa e porterò la tanta esperienza maturata. La situazione che troveremo non è facile, ma già stamattina ho trovato un gruppo di ragazzi straordinari. Fisicamente sto bene e mi sono sempre allenato. Mi piace come allena Modica per la verticalità e la sua intensità di gioco. Vorrei salvarmi poi se segna un altro il gol salvezza non mi importa”.

Operazione che ricorda un po’ quella di Peppe Rizzo e poi di Antonino Ragusa, con entrambi che firmarono con una loro rete la salvezza del Messina nelle passate stagioni. Il centrocampista centrale vanta 26 presenze in serie A, oltre 250 in serie B e 85 in serie C e ha firmato con la società biancoscudata fino al giugno 2026.

Dell’Aquila: “Qui per dimostrare le mie qualità”

L’arrivo in prestito dal Torino di Francesco Dell’Aquila è un’operazione che ricalca e forse è in sostituzione di quella estiva di Gennaro Anatriello, entrambi attaccanti classe 2004 provenienti da un club di Serie A. Ruoli diversi in quanto Dell’Aquila gioca come ala destra di piede mancino mentre Anatriello aveva fatto vedere cose migliori al centro dell’attacco. vedremo anche il rendimento dell’ultimo arrivato se sarà prolifico come quello del calciatore che è andato via. Dell’Aquila p cresciuto nelle giovanili della Spal e del Torino che l’ha tesserato e mandato in prestito alla Pro Vercelli, 7 presenze e nessuna rete, e ora al Messina.

Così il giovane attaccante: “Messina è una tappa importante per me, è uno stimolo grandissimo e ringrazio chi mi ha voluto e spero di ricambiarlo con prestazioni sul campo. Spero di avere più spazio per mostrare le mie qualità, conosco il mister e il suo gioco, so che punta molto sugli esterni sugli esterni, questa era la migliore scelta per me. Non mi spaventa la situazione di classifica, sappiamo che l’obiettivo è salvarci e abbiamo le carte in regola, c’è qualità in gruppo. Ho sempre avuto feeling con il gol, sono uno che salta l’uomo”.

Tra i nuovi arrivi anche De Sena e Morichelli

Carmine De Sena, classe 1991, proviene dal Monopoli dove in stagione ha trovato poco spazio, solo 3 presenze con neanche cinquanta minuti in campo. Esperto di serie C in passato ha giocato nel girone C, più di 200 presenze per lui tra i professionisti, per Giugliano e Gelvison, mentre negli altri gironi per Pro Sesto, Sambenedettese e Renate. In carriera 69 reti e 11 assist in 365 partite.

Raul Morichelli è un difensore centrale alto 193 centimetri, arriva in prestito dal Perugia e nel girone B non ha giocato neanche una partita. Nato a Marino e cresciuto nelle giovanili della Roma ha avuto la sua prima esperienza al Paok B e successivamente a Perugia, al primo anno 4 presenze, che l’ha girato in prestito al Sorrento, una presenza, e adesso a Messina.

L’attuale rosa dell’Acr Messina

Portieri: Titas Krapikas (1999), Flavio Curtosi (2004), Thomas Napolitano.

Difensori: Mame Ass Ndir (2001), Damiano Lia (1997), Antonio Marino (1988), Umberto Morleo (2005), Giuseppe Salvo (2003), Daniel Dumbravanu (2001), Raul Morichelli (2002).

Centrocampisti: Vincenzo Garofalo (1999), Giulio Frisenna (2002), Davide Petrucci (1991), Leonardo Pedicillo (2003), Manuel Di Palma (2003), Domenico Anzelmo (2004), Marco Crimi (1990).

Attaccanti: Blue Mamona (2002), Luca Petrungaro (2000), Gabriel Adragna (2006), Martino Cominetti (1998), Alessio Re (2003), Pierluca Luciani (2002), Carmine De Sena (1991), Francesco Dell’Aquila (2004).

Movimenti di mercato ufficializzati

In uscita: Antonio Di Bella (2006 alla Nuova Igea Virtus), Marco Manetta (1991 al Picerno), Francesco Rizzo (1998 al Team Altamura), Lino Ortisi (2002 al Team Altamura), Gennaro Anatriello (2004 al Trapani).

In entrata: Daniel Dumbravanu (2001 dalla Lucchese, prestito con opzione di riscatto), Marco Crimi (1990 dal Trapani), Carmine De Sena (1991 dal Monopoli), Raul Morichelli (2002 in prestito dal Perugia), Francesco Dell’Aquila (2004 in prestito dal Torino).

