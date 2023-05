Nuovo parco inclusivo a Milazzo: sorgerà a San Pietro. Pronto il progetto

Dopo i parchi inclusivi di San Papino e di Piazza Impastato, a Milazzo sorgerà un nuovo parco inclusivo dotato di un campo di padel

MILAZZO – La città del Capo avrà un nuovo parco inclusivo, con giochi accessibili anche ai bambini con disabilità. Il nuovo parco sorgerà presso Piazza Campanile a San Pietro e sarà dotato anche di un campo regolamentato per il padel.

«Dopo quelli di San Papino e piazza Impastato –ha dichiarato il sindaco Pippo Midili– realizzeremo un Parco inclusivo anche a San Pietro, portando avanti il nostro impegno ad intervenire in quelle aree di aggregazione che necessitano di essere migliorate attraverso la sostituzione o l’implementazione delle attrezzature ludiche presenti per garantire ai cittadini delle diverse zone di utilizzare e vivere al meglio questi spazi comunali. L’obiettivo principale è quello di creare delle aree gioco che siano sicure ed inclusive a tutti i bambini e che, al contempo, accrescano il valore delle aree a verde pubblico rendendole più fruibili e piacevoli».

Già pronto il progetto esecutivo, che è stato approvato dalla giunta. Gli interventi saranno eseguiti in sinergia con la Raffineria di Milazzo, con la quale il Comune ha firmato un protocollo d’intesa. Nel progetto, oltre a giochi accessibili anche ai bambini con disabilità e ad un campo di padel, anche la realizzazione di pavimentazione antiurto e di cordoli di contenimento. Adesso si attende solo l’avvio delle ultime fasi burocratiche necessarie all’affido dei lavori affinché quest’ultimi possano partire.

«Il progetto relativo a piazza Campanile -ha concluso Midili- mira ad avere una versatilità e una diversità di attrezzature e arredi in modo da soddisfare le esigenze sia dei bambini più piccoli che dei ragazzi e degli accompagnatori come luoghi piacevoli incentivanti la socializzazione. Un altro tassello al percorso di crescita e rigenerazione della nostra comunità grazie anche alla collaborazione della Raffineria che ha voluto fare la propria parte in questa azione di riqualificazione degli spazi pubblici in favore della nostra comunità».

