Incidente nella sera del 5 gennaio a Messina

MESSINA – Ancora un impatto tra una moto e un’auto a Messina. In via Garibaldi, all’incrocio con via I Settembre, nella sera del 5 gennaio, uno scontro tra una Panda e un 125. Ad avere la peggio il centauro. Un 17enne trasportato dal 118 al pronto soccorso del Piemonte. E ora ricoverato in Chirurgia toracica al Policlinico.

Indagini in corso della polizia municipale, guidata dal comandante Giovanni Giardina.