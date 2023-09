Teatro Val d'Agrò, 14 spettacoli nella nuova stagione: "Un'offerta spiazzante e catartica" - Tempostretto

Sabato 16 settembre la presentazione a S. Teresa. La direttrice Sciacca: "Questo è un luogo vivo e vitale"

S. TERESA – Quattordici spettacoli caratterizzeranno le due nuove rassegne al Nuovo Teatro Val d’Agrò di S. Teresa. Dieci di questi faranno parte della rassegna “Si alzi il sipario”; altri 4 – tutti adattamenti di fiabe – costituiranno invece la rassegna “Famiglie a Teatro”. Il cartellone della nuova stagione teatrale sarà presentato sabato 16 settembre, alle 10. “Si tratta di una selezione di spettacoli fatta con cura – anticipa la direttrice artistica Cettina Sciacca – a cui pensiamo non si possa rinunciare; la qualità e il valore delle proposte sono il presupposto necessario per essere riconosciuti e seguiti, ne è prova il costante aumento di un pubblico affezionato che vive il Nuovo Teatro Val D’Agrò come un luogo di appartenenza, di incontri, di scambi culturali. Un teatro vivo, vitale, accogliente, aperto sempre alle novità e a nuovi stimoli. Nel teatro c’è sempre aria di crisi, ma la nostra fiducia e ostinazione superano il concetto di crisi per portare avanti la visione di un teatro d’arte, di eccellenza”.

Uno spazio aperto e vivo

Ma il Nuovo Teatro Val d’Agrò non vivrà solo di momenti legati ai due cartelloni. Sarà invece uno spazio aperto e vivo. “Questo spirito – prosegue Cettina Sciacca – caratterizzerà le attività interdisciplinari: la prosa, la musica, la danza, ma anche gli incontri letterari, le presentazioni di libri, i nostri laboratori teatrali e cinematografici, rivolti a tutti, bambini, ragazzi, adulti, che sono il fiore all’occhiello del nostro teatro, condotti da attori professionisti e da esperti del settore. Sarà un teatro spiazzante, catartico, stupefacente, appassionato, ma anche irritante e turbativo, in grado di incidere nella vita intellettuale di tutte le persone per accrescere la conoscenza di sé e del mondo e per il bene di ognuno di noi e del nostro paese”.