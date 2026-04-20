Dalla baraccopoli ai nuovi palazzi: ecco come ha cambiato volto Fondo Fucile VIDEO

80 case, asilo e campo di calcio: un quartiere che rinasce a Messina con il progetto di riqualificazione Pinqua

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Fondo Fucile ha cambiato volto. Dalla baraccopoli ai nuovi palazzi: ecco come sta rinascendo il quartiere con il progetto di riqualificazione Pinqua. Piano Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare, quello di Fondo Fucile è il progetto pilota a Messina.

80 nuove case popolari al posto delle baracche

Il nostro servizio parte dal 10 febbraio 2022, il giorno in cui sono iniziate le demolizioni di una delle più vaste baraccopoli di Messina. Due anni dopo, nel 2024, la grande area di 14mila metri quadri era stata del tutto sgomberata e bonificata. Un’immensa distesa di niente, con erbacce e rifiuti gettati qua e là.

L’inizio dei lavori nel 2025

A marzo dello scorso anno, nel 2025, sono stati avviati i lavori per la costruzione di tre nuovi palazzi. Ma non solo. Il progetto Pinqua, infatti, prevede oltre alla costruzione di 80 nuove case popolari, anche la realizzazione di spazi di comunità, come un asilo nido comunale al piano terra, spazi verdi e un campo di calcio a 7. I lavori sono stati finanziati con fondi Pnrr e la scadenza fissata per marzo 2026 è stata prorogata.

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