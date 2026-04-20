Caronte & Tourist: “Nello Stretto prezzi stabili con sconti incrementali per i pendolari”

Il problema delle crisi energetiche potrebbe colpire le Isole Minori, Vincenzo Franza spiega: "Senza intervento istituzionale, aumenteremo costi o diminuiremo corse"

MESSINA – Una conferenza stampa partecipata da parte del Gruppo Caronte & Tourist dove sono stati trattati tre argomenti abbastanza importanti. Il primo è stato la messa online del nuovo sito, più fruibile dal cliente e più personalizzabile; il secondo la presentazione del programma fedeltà “Navigo per Te”, già attivo; il terzo l’incremento dei costi dovuti al caro benzina e le mosse dell’azienda in quest’ottica.

Molto sentito quest’ultimo argomento dove il gruppo ha chiarito che, da sempre in piena trasparenza, nel costo del biglietto è riportato il costo dell'”addizionale carburante” che va aggiunto al prezzo base che sale e scende anche a seconda del costo del carburante. Nell’area dello Stretto questa voce di costo incide in minima parte mentre è maggiore sulle cosiddette autostrade del mare, con le tratte lunghe che arrivano a Salerno dove la voce carburante è maggiore. E, al momento dalla crisi in Iran, fanno sapere, l’aumento è stato di zero.

Diverso il discorso con i collegamenti con le isole minori dove Vincenzo Franza, amministratore delegato Caronte & Tourist Isole Minori, senza mezzi termini dice che senza sostegno economico da parte delle istituzioni si andrà verso un aumento del costo dei biglietti o in alternativa ad un calo dei servizi, tradotto taglio di alcune “corse”.

Il lancio del sito nuovo

Il nuovo sito, curato, organizzato e messo online da questa mattina da parte di Immedia, permetterà al cliente di effettuare prenotazioni rapide su tratte spesso utilizzate, avere sempre orari aggiornati e il tracciamento delle navi in tempo reale della flotta.

Sara Milia, responsabile marketing del gruppo dichiara: “Volevamo fornire ai nostri clienti un’esperienza migliorata prima ancora di salire a bordo. Abbiamo coinvolto tanti team esterni ed interni e sono stati mesi di lavoro molto intensi. Nel nuovo sito integrate tra loro ci sono comunicazione, servizi e aggiornamenti. Tra le novità i contenuti in tempo reale, tra le attività del sito anche la personalizzazione in base alle richieste frequenti del cliente che potrà inserire i propri tragitti soliti personali”.

“Navigo per Te”, programma fedeltà con sconti

Il gruppo si rende conto che tra chi utilizza le navi per vacanza o chi per esigenze di lavoro o perché residente qualcosa debba cambiare. Motivo per cui, premettendo che Caronte & Tourist opera senza finanziamenti pubblici ma lavora in regime di libero mercato e le iniziative contano solo sulle tasche degli armatori e dell’impresa, da qualche anno ha attivato un piano fedeltà che tiene conto con diversi pacchetti dei clienti che acquistano di più i biglietti e offre scontistiche incrementali per chi ne fa maggior utilizzo. Navigo per Te inoltre include anche chi ha Isee inferiore sotto i 5mila euro, un modo per venire incontro a tutti coloro che hanno esigenze lavorative o economiche.

Giuseppe Marchetta, responsabile area commerciale spiega: “Navigo per Te è un’iniziativa che nasce anni fa, l’azienda ha ritenuto di dover cambiare pensiero. Abbiamo deciso di partire dal passeggero/cliente e creare un programma fedeltà che concede vantaggi e bonus. Nasce dall’ascolto dei clienti e sono già oltre 80 mila i clienti che lo utilizzano. Abbiamo i clienti sporadici, i clienti che viaggiano mensilmente e poi quelli più esposti perché hanno esigenze di lavoro. Il passeggero pendolare per noi è chi compra almeno un biglietto a settimana, la scontistica quindi scatta anche per chi compra tre biglietti al mese. Il risparmio calcolato va tra il 25% e il 48%, si arriverebbe a risparmiare per i clienti più assidui quasi la metà del prezzo che viene erogato sotto forma di biglietti gratuiti”.

L’addizionale carburante e le difficoltà nelle isole minori

Lorenzo Matacena, amministratore delegato è contento delle novità e spiega l’addizionale carburante nella trasparenza del Gruppo: “Caronte & Tourist è attenta alle istanze del territorio. Sono contento di queste nuove iniziative, il programma Navigo per Te sta ottenendo molto successo. Ci tengo a precisare che siamo molto trasparenti sul prezzo dei nostri biglietti, anche sulla questione carburanti le nostre tariffe sono salite ma anche scese”. Il riferimento è alla voce separata nel biglietto che tiene conto dell’aumento o decremento dei costi della materia prima che, logicamente come succede per i voli aerei, varia incidendo sul prezzo finale.

Vincenzo Franza, amministratore delegato della Caronte & Tourist Isole Minori, fa un appello anche alle istituzioni: “In altre parti pendolari e residenti sono tutelati dalle istituzioni, ma non è questo il caso. In Spagna ad esempio si utilizzano i voucher, in altre isole non siciliane ci sono integrazioni istituzionali per abbattere i costi finali sul cliente. Nello Stretto manca una consapevolezza istituzionale e sarebbe ora si mettessero in moto per qualunque operatore per agevolare una tariffa residenti. C’è un buco che non può colmare Caronte & Tourist ma deve farlo la politica. Sul caro carburanti ci sono scioperi e manifestazioni in corso, l’impatto c’è stato anche per noi. Nello Stretto però l’incremento reale è meno dell’1% della tariffa, circa 80 centesimi in più a tratta per chi viaggia con l’automobile. Per le isole minori il discorso è diverso perché dovremmo o aumentare il costo o diminuire i servizi, se non ci saranno fonti di finanziamento potrà esserci qualche problema ma ci auguriamo interventi prima di prendere eventuali decisioni”.

Sulle isole minori le concessioni specificano che eventuali cambiamenti, come in questo caso legati alle crisi, devono rivalersi sulla parte finale, ovvero il cliente. Per evitare questo, quindi, Caronte & Tourist auspica prima un intervento a livello istituzionale, in secondo luogo capirà se aumentare i costi o diminuire i viaggi per mare. A margine è stato spiegato come nel settore marittimo il costo del carburante è senza accise, si paga meno ma l’aumento del costo in questo modo diventa più gravoso, perché le accise non posso essere regolate per facilitare ciò.

Prima della crisi in Iran la tonnellata di carburante costava 590 euro, mentre adesso la si paga 1300 euro, un prezzo più che raddoppiato che come detto pesa più nella tratte a lunga percorrenza e non nell’area dello Stretto. Al momento, visto che il gruppo decide a scadenze mensili o anche con intervalli di tempi più lunghi, questo non ha inciso sui costi ma potrebbe incidere nei prossimi mesi.

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