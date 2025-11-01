 Occhiuto: "la nuova Giunta regionale pronta prestissimo, spero prima di lunedì"

Dario Rondinella

sabato 01 Novembre 2025 - 08:49

Occhiuto con i poteri che gli competono la delibererà la nuova struttura organizzativa e successivamente nominerà la Giunta

“La nuova Giunta? L’avremo prestissimo, spero prima di lunedì”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti a margine di un incontro a Catanzaro.

Il governatore ha spiegato di essere impegnato non solo nella definizione della nuova squadra di governo, ma anche nella riorganizzazione della macchina amministrativa regionale.
“Nel frattempo – ha aggiunto Occhiuto – sto lavorando alla riorganizzazione della struttura burocratica. Questa Regione si governa con gli assessori, ma soprattutto con dirigenti generali e dipartimenti che funzionano”.

Occhiuto ha chiarito che, una volta completata la nuova struttura organizzativa, la delibererà “con i poteri monocratici che mi competono” e successivamente nominerà la Giunta.
“Potrà succedere fra qualche ora – ha concluso – ma spero comunque prima di lunedì”.

