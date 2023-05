Occupa lo scivolo per disabili ma il comandante la multa: "Era solo un attimino" - Tempostretto

La proprietaria di una Renault ha impedito a una persona in carrozzina di passare sul viale San Martino. A intervenire Stefano Blasco

MESSINA – Qualcuno posteggia una Renault sulle strisce pedonali, ostruendo lo scivolo per persone con disabilità, come avviene spesso. Una persona in carrozzina non riesce a passare. Siamo sul Viale San Martino, aperto alle auto, e la proprietaria si trova di fronte il comandante della polizia municipale Stefano Blasco. Invece di limitarsi a scusarsi e accettare la multa, con 4 punti tolti per la patente, la donna si giustifica così: “Era solo per pochi minuti, perché non ve la prendete con i veri deliquenti?”.

Poi il comandante si congeda, dopo aver atteso l’arrivo di una pattuglia. Rimane ancora forte la cultura dell’attimino e della mancanza di regole sulla strada. Altro che apertura alle auto: a Messina l’ancora di salvezza è rappresentata dalle isole pedonali e da un rafforzamento del servizio pubblico.